El tiempo en A Coruña: inestabilidad atmosférica y temperaturas sin cambios

Durante el fin de semana, persistirá la inestabilidad atmosférica en A Coruña. Este viernes, las nubes alternarán con los claros, mientras que se esperan chubascos que irán remitiendo hacia la noche. La AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) ha desactivado los avisos por lluvia y tormentas tras dejar intensas precipitaciones durante las últimas horas.

La situación será similar el sábado, con predominio de nubes y lluvias débiles durante la tarde tras una mañana con intervalos de nubes y claros. El domingo continuarán las precipitaciones y se incrementarán la nubosidad para dejar cielos cubiertos durante toda la jornada.

Las temperaturas continuarán sin cambios: se esperan valores térmicos de entre 19 y 26 grados este viernes, el sábado los termómetros oscilarán entre los 18 y 26 grados y el domingo descenderán ligeramente las máximas con temperaturas que irán de los 18 a los 24 grados. MeteoGalicia pronostica que serán temperaturas normales respecto a lo habitual en esta época del año.

Los vientos soplarán de componente sur, moderados en general.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: