La Xunta somete a información pública el proyecto de la planta de vehículos eléctricos de SAIC en Ferrol
El Gobierno gallego abre un plazo de 30 días para que particulares y empresas presenten alegaciones al proyecto de la planta de producción y distribución de vehículos eléctricos en Ferrolterra
Europa Press
La Xunta de Galicia ha sometido a información pública el proyecto y el estudio de impacto ambiental del complejo industrial para la producción y distribución de vehículos eléctricos e híbridos que la compañía china SAIC Motor Corporation Limited proyecta construir en el puerto exterior de Ferrol, una iniciativa declarada Proyecto Industrial Estratégico (PIE) y que contempla una inversión cercana a los 197 millones de euros. El trámite, publicado este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), abre un plazo de 30 días hábiles para que personas físicas o jurídicas puedan consultar la documentación y presentar alegaciones antes de la autorización administrativa del proyecto.
La actuación corresponde a la primera fase del plan de implantación de SAIC en Galicia y se desarrollará en el puerto exterior de Ferrol, donde se levantará un complejo industrial de más de 100.500 metros cuadrados destinado al ensamblaje, control de calidad, pruebas y distribución de vehículos eléctricos e híbridos. Según la documentación sometida a exposición pública, la planta tendrá una capacidad de producción estimada de 120.000 vehículos anuales y contará con un edificio principal de ensamblaje, oficinas, almacenes, un circuito de pruebas, áreas de almacenamiento de vehículos terminados y otras instalaciones auxiliares. En una segunda fase está prevista la ampliación de la capacidad logística y de almacenamiento.
La Xunta destaca que el proyecto supondrá una inversión de 196,9 millones de euros y permitirá crear 1.000 puestos de trabajo directos en Ferrol, de los que 540 estarán vinculados a la actividad productiva y 460 a operaciones logísticas. Además, estima que el impacto total ascenderá a unos 2.000 empleos en Galicia al incluir el empleo indirecto asociado a las cadenas de valor de la automoción y la logística.
El Ejecutivo gallego señala asimismo que el despliegue industrial de SAIC contempla futuras actuaciones en As Pontes, donde podrían implantarse empresas proveedoras y actividades vinculadas a la fabricación de componentes para automoción, con una estimación preliminar de más de 300 empleos adicionales, en función de las decisiones de inversión de las compañías auxiliares. El proyecto fue declarado Proyecto Industrial Estratégico por el Consello de la Xunta el pasado 1 de junio, al considerar que contribuirá al proceso de reindustrialización de las comarcas de Ferrol y As Pontes, reforzando la capacidad industrial gallega en el sector de la automoción y favoreciendo el desarrollo de una red de proveedores y servicios asociados.
Fuente: El Correo Gallego
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