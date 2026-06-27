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Alfonso Rueda reafirma su «compromiso» con el sector de la madera y destaca ayudas para restaurar espacios de la Red Natura 2000

El presidente gallego trasladó a Fearmaga las inversiones en infraestructuras en estos espacios protegidos y el apoyo a la construcción pública con madera

Reunión de Alfonso Rueda esta semana con representantes de Fearmaga.

Reunión de Alfonso Rueda esta semana con representantes de Fearmaga. / FdV

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R.S.

Santiago

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reafirmó su «compromiso» con el sector de la madera y puso en valor las ayudas promovidas por su Ejecutivo para restaurar infraestructuras de la Red Natura 2000. Así se lo trasladó esta semana a la Federación empresarial de aserraderos y rematantes de madera de Galicia (Fearmaga).

El mandatario autonómico recordó las distintas actuaciones llevadas a cabo en estos años, como las ayudas para financiar la restauración de las infraestructuras de la Red Natura 2000 o la inversión de 13 millones de euros en cuatro anos a través de la Axencia Galega de Infraestruturas para el diseño de proyectos y la ejecución de las obras de conservación de puentes y obras de paso de la Red Autonómica de Carreteras de Galicia.

Plan de la industria forestal

Además, el presidente gallego resaltó la «importancia» de la reciente aprobación en el Consello da Xunta del Plan director da industria forestal-madeira 2026-2028, dotado con cerca de 114 millones de euros e integrado por 88 medidas para consolidar Galicia como referente nacional e internacional. Entre las actuaciones previstas hasta 2028 destacan la incorporación de la inteligencia artificial, los sistemas de trazabilidad avanzada, la puesta en marcha de talleres de digitalización, sostenibilidad y logística o la ecoinnovación y el refuerzo de la internacionalización de las empresas.

Rueda también remarcó la «importancia» de que el sector y administraciones trabajen conjuntamente en los retos actuales, como dar un mayor impulso a la construcción pública con madera, el apoyo a la investigación e innovación con nuevos materiales y la incorporación de los avances tecnológicos.

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Actualmente, el sector forestal gallego supone el 1,7 por ciento del PIB de la comunidad, con 3.300 empresas y 19.400 afiliados a la Seguridad Social. Además, lidera la producción forestal en España, con una facturación de casi 2.500 millones de euros, y las exportaciones superan los 1.200 millones, según las cifras de la Xunta

Fuente: Faro de Vigo

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