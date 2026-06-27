Comité federal del PSOE
Besteiro denuncia desde Ferraz una campaña "sin precedentes impulsada por la derecha" contra el Gobierno de Sánchez: “Sé bien lo que es verse señalado por acusaciones injustas”
El PSOE celebra su comité federal con el objetivo de reforzar la organización y preparar el próximo ciclo electoral
El PSOE celebra este sábado, en medio de un momento complicado para la formación política, su comité federal. Entre los presentes, el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, quien aseguró a la entrada del acto que su partido se está enfrentando a una “campaña impulsada por la derecha sin precedentes”, en referencia a la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, o a las investigaciones en torno a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
El líder del PSdeG pidió “no ser ingenuos” frente a las “operaciones de desgaste político”, al tiempo que alegó que “no se puede ser equidistantes”. “Hay quien lleva años intentando conseguir fuera de las urnas lo que no consiguió dentro de ellas”, alegó en un audio remitido a los medios de comunicación desde la sede del partido en Ferraz, en Madrid, donde acudió acompañado de una veintena de dirigentes de la comunidad.
“Estamos sufriendo una campaña impulsada por las derechas contra este Gobierno que cruzó todas las líneas que nunca se deben cruzar en una democracia”, declaró. Besteiro quiso, asimismo, hablar desde su propia experiencia: “Sé bien lo que es verse señalado y pasar años defendiéndose de acusaciones injustas”, en referencia a la ‘operación Pulpo’, en la que llegó a ser imputado por tráfico de influencias, cohecho y prevaricación, si bien la causa terminó archivándose.
Además, apuntó a Galicia como ejemplo de lo que ocurre a nivel estatal: “En la tierra de Feijóo, sabemos muy bien de qué hablamos. Muchas de esas estrategias de desgaste político y mediático que hoy vemos en el conjunto del Estado ya las sufrimos mucho antes”. En contraposición, sacó pecho por los ocho años de gobiernos progresistas como “el mejor aval” del partido, lo que, en sus palabras, ha conllevado “más empleo, más derechos, más protección social y mejor convivencia”.
Sobre la jornada en Ferraz, habló de tres objetivos concretos: reforzar la organización, preparar el ciclo electoral y aprobar un nuevo Reglamento Federal de transparencia.
Fuente: El Correo Gallego
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