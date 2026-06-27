Solo cuatro comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Galicia, se descuelgan del programa de auxiliares de conversación

Solo cuatro de las trece autonomías gobernadas por el PP se quedan finalmente descolgadas del programa de auxiliares de conversación promovido por el Ministerio de Educación: Galicia, Andalucía, Murcia y Madrid. Esta comunidad, además, intentó apuntarse en el último momento, hace una semana, con el plazo ya finalizado, apunta el Gobierno central.

El Ministerio de Educación asegura que la nueva convocatoria para el curso 2026-2027 trajo una serie de novedades consensuadas con su homólogo de Trabajo, como la definición de las funciones de los auxiliares de conversación extranjeros. Por ello, entienden que en la propuesta quedó «claro» que la función de estas personas es «asistir en las prácticas de conversación en la lengua extranjera en los centros educativos españoles, en el marco del intercambio intercultural que promueve el programa, siempre bajo la supervisión de un profesor titular» y que se han especificado en un anexo que no pueden realizar las actividades «correspondientes a una relación laboral y las propias y exclusivas del profesorado».

Por qué Galicia dijo 'no'

Con todo, la convocatoria no solventó los recelos de Galicia, que seguía preocupada porque no ofrecía «ningún tipo de solución ni certezas jurídicas». Tras advertirlo en repetidas ocasiones a lo largo de los últimos meses e incluso ofrecerle al Gobierno los fondos para que lo gestionase directamente La Moncloa, la Xunta oficializó su divorcio del programa de auxiliares de conversación a principios de este mes. Con todo, ha avanzado que diseñará algún tipo de programa que pueda paliar esa pérdida.

La Consellería de Educación afirmó entonces que se vio «obligada» a tomar la decisión de prescindir de estos apoyos durante el próximo curso después de que el Ministerio de Educación reconociese «por escrito», según la Administración gallega, que «las inspecciones pueden seguir».

Educación advierte de que Trabajo tiene advierto un expediente en la provincia de A Coruña que podría «derivar en multas con cargo al bolsillo de todos los gallegos, pese a esta cumpliendo las bases del programa» fijado por el Ministerio que dirige Milagros Tolón.