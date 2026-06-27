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El PSdeG aboga por una reforma del Estatuto de Autonomía y ve «mejorable» la propuesta de financiación autonómica

Los socialistas piden «más corresponsabilidad fiscal» porque la ciudadanía tiene la percepción de que «los impuestos se pagan solo a Pedro Sánchez y al alcalde de turno» pero la Xunta se lleva casi el 50% del gasto público

Besteiro, en las jornadas sobre financiación y autogobierno, en Santiago.

Besteiro, en las jornadas sobre financiación y autogobierno, en Santiago. / Xoán Álvarez

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R.S.

Santiago

El PSdeG defiende una reforma del Estatuto de Autonomía y reclama a la Xunta que se siente a negociar con el Gobierno el nuevo sistema de financiación autonómica. El secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, cree que la propuesta planteada por el Ministerio de Hacienda es «mejorable», si bien reprochó a los populares que «o no tienen modelo o tienen uno y no se atreven a defenderlo en público.

Así lo aseguró durante unas jornadas sobre financiación y autogobierno organizadas por el PSdeG con motivo del 45 aniversario del Estatuto de Autonomía y en la que han participado el catedrático de Derecho Constitucional y exministro de Justicia, Francisco Caamaño; la profesora de Ciencias Políticas de la USC Nieves Lagares; así como los profesores de la USC Xoaquín Fernández Leiceaga y Begoña Villaverde.

El catedrático de Derecho Constitucional y exministro de Justicia, Franscisco Caamaño, ve necesario actualizar el Estatuto de Autonomía de Galicia para «adaptarlo a la gente». «No hay nada peor que hacer que una norma sea un jarrón chino apartado en una esquina», aseguró.

Fiscalidad

Por su parte, Villaverde abogó por una mayor corresponsabilidad fiscal. «La Xunta de Galicia lleva casi el 50% del gasto público gallego, pero la ciudadanía no la identifica con quien cobra los impuestos», afirmó antes de señalar que «los impuestos se pagan a Pedro Sánchez y al alcalde de turno, pero que la Xunta, en la percepción de la gente, no existe». Esa «desconexión», en su opinión, es «consecuencia directa de la ausencia de una corresponsabilidad fiscal transparente y real».

Durante la clausura el encuentro, Besteiro censuró que la Xunta lleve meses rechazando sentarse a negociar el nuevo modelo de financiación autonómica sin ofrecer ninguna alternativa. El dirigente socialista recordó que hace 13 meses el PP reclamaba 500 millones adicionales para Galicia y que entonces tenía interés en que el proyecto de financiación avanzase porque el debate público era la condonación de la deuda.

«El PP la presentaba como un privilegio exclusivo para Cataluña, un agravio para el resto de España», señaló Besteiro, que defiende que cuando esa condonación se extendió a todas las comunidades autónomas, el relato se deshizo solo». «Galicia pasó a tener una condonación de 4.010 millones, muy por encima de los cálculos del propio PP, que nunca llegaron a los 2.500 millones», afirmó.

Besteiro aseguró que «lo que vendían como un regalo para Cataluña resultó ser, aplicado con equidad, el mayor reconocimiento financiero a Galicia de los últimos decenios». Además, censuró que ahora, cuando el modelo pone encima de la mesa 585 millones para Galicia a través del Fondo de Compensación Interterritorial, «tampoco les sirva».

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«Pedían 500 millones adicionales, se les ofrece más y siguen sin sentarse», criticó el dirigente del PSdeG, que denunció que ahora la Xunta diga que «no está de acuerdo con el modelo, pero tampoco se siente a negociar». «Una contradicción difícil de vender», lamentó.

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Fuente: Faro de Vigo

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