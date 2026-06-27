Santiago-Meseta Interior se consolida como uno de los grandes polos forestales de Galicia
Municipios como O Pino, Ordes y Compostela se sitúan entre los más activos en aprovechamientos forestales de Galicia
El distrito acumula 1,46 millones de metros cúbicos de madera cortada
El distrito forestal Santiago-Meseta Interior continúa ganando peso dentro del mapa maderero gallego. El área, que abarca buena parte del interior de la provincia de A Coruña y el entorno compostelano, cerró 2025 con más de 1,46 millones de metros cúbicos de madera cortada, situándose entre las zonas con mayor actividad forestal de Galicia, según el último informe A Cadea Forestal-Madeira de Galicia 2025 de la Consellería do Medio Rural, presentado este martes en un encuentro en Santiago.
El gran motor de ese crecimiento sigue siendo el eucalipto. Las cortas de esta especie alcanzaron los 1,2 millones de metros cúbicos, un 24,6 % más que en 2021, consolidando al distrito como uno de los principales polos de producción de eucalipto del país. Este alberga la Demarcación de Arzúa (concellos de Arzúa, Frades, Mesía, O Pino y Touro), la Demarcación de Melide (Boimorto, Melide, Santiso y Toques), la de Ordes (Cerceda, Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo y Val do Dubra) y la de Santiago, que incluye los municipios de Ames, Boqueixón, Brión, Compostela, Teo y Vedra.
Aunque las coníferas mantienen un peso importante —con cerca de 230.000 metros cúbicos en 2025—, el informe refleja una caída del 28,8 % respecto a hace cuatro años. Así las cosas, el grueso de la actividad forestal se concentra cada vez más en el eucalipto, destinado principalmente a la industria papelera y de tableros.
Además, en el distrito forestal Santiago-Meseta Interior, la práctica totalidad de las cortas procede además de montes privados. De los 1,46 millones de metros cúbicos registrados en él, más de 1,08 millones se tramitaron mediante declaración responsable y alrededor de 371.000 mediante autorización administrativa.
El informe también sitúa a varios municipios del distrito entre los más activos de Galicia en aprovechamientos forestales. O Pino supera los 150.000 metros cúbicos de madera cortada en 2025, mientras Ordes rebasa los 122.000 y Santiago de Compostela ronda los 76.000. Pese al crecimiento general del sector, las cortas públicas en Santiago-Meseta Interior mantienen un peso muy reducido en comparación con otras zonas gallegas y apenas alcanzaron los 1.476 metros cúbicos durante 2025.
Fuente: El Correo Gallego
- La número dos de la Fiscalía gallega vuelve a casa tras 28 años: “La Fiscalía es esencial para defender la legalidad”
- Detenido el exdirigente del PSOE coruñés Emilio Vázquez Blanco en una trama de contratos públicos en Portugal
- Del codo por la ventanilla a la gorra mal puesta: las infracciones más comunes al volante en Galicia cuando sube el termómetro
- A Coruña ya compite con el Mediterráneo por los turistas del verano
- La imagen más discreta de García Ortiz: emocionado y en segunda fila en la toma de posesión de su esposa
- La cantante Rosalía se cuela en el comentario de texto de la PAU en Galicia
- Operación verano' en las carreteras gallegas: este es el 'look playero' que te puede costar multas de hasta 200 euros
- El tiempo en A Coruña: miércoles de inestabilidad atmosférica