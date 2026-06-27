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El tiempo en A Coruña: pocas nubes en el cielo tras las brumas matinales

Los termómetros oscilarán entre los 18 y los 26 grados este sábado

Bañistas en la playa de Riazor en un día soleado.

Bañistas en la playa de Riazor en un día soleado. / Víctor Echave

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RAC

Este sábado se esperan cielos pocos nubosos o despejados en A Coruña tras el paso de las brumas y bancos de niebla matinales. Habrá probabilidad de lluvia durante la noche y la nubosidad irá en aumento hacia el final del día, mientras que las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Los valores mínimas descenderán de forma ligera, hasta los 18 grados, mientras que las máximas se quedarán en los 26 grados.

El viento flojo, variable, tenderá a componente suroeste y oeste durante las horas centrales, sin descartar rachas fuertes.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 18°C 26°C
  • Lugo 16°C 28°C
  • Vigo 17°C 25°C
  • Ferrol 17°C 27°C
  • Santiago 15°C 24°C
  • Pontevedra 15°C 24°C
  • Ourense 16°C 31°C

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