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La Xunta agota los 1,5 millones en ayudas para comprar vivienda protegida tras conceder 129 subvenciones

Las aportaciones autonómicas alcanzan los 20.000 euros en las principales ciudades gallegas para compradores menores de 36 años

Allegue, en A Coruña, con beneficiarios de las ayudas para la compra de vivienda protegida.

Allegue, en A Coruña, con beneficiarios de las ayudas para la compra de vivienda protegida. / MONCHO FUENTES

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R.S.

Santiago

La Xunta concedió 129 ayudas para la adquisición de vivienda protegida por un importe total de 1,5 millones de euros, agotando el crédito disponible de esta convocatoria financiada íntegramente con fondos autonómicos. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, destacó este viernes el balance del programa durante un encuentro en A Coruña con personas beneficiarias de estas subvenciones.

La ciudad herculina es el municipio gallego con mayor número de concesiones, con un total de 69 ayudas. La convocatoria, abierta el pasado mes de abril, tenía como objetivo facilitar el acceso a un hogar mediante apoyo público a la compra de viviendas calificadas como protegidas de promoción autonómica en régimen general.

Las cuantías varían en función del municipio y de la edad de los compradores. En las ciudades consideradas de precio máximo superior —A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo—, las ayudas pueden alcanzar los 20.000 euros por vivienda cuando la adquisición la realizan personas menores de 36 años. Para compradores de 36 años o más, la aportación máxima en estos municipios es de 16.000 euros.

En el resto de concellos gallegos, la subvención llega hasta los 16.000 euros para menores de 36 años y hasta los 12.000 euros para compradores de 36 o más años.

Aval mozo

Durante el encuentro, Allegue enmarcó estas ayudas dentro de las políticas autonómicas destinadas a favorecer el acceso a la vivienda, especialmente entre la población joven. En este sentido, recordó que la Xunta mantiene activo el programa Aval Mozo, que cubre hasta el 20% del aval hipotecario para la compra de la primera vivienda y que, según avanzó, ampliará en la próxima convocatoria la edad máxima de los beneficiarios de 36 a 45 años.

La conselleira también subrayó la nueva reserva de vivienda pública para compra: un 30% para personas de entre 36 y 45 años con hijos y un 25% para menores de 36 años. Según la Xunta, estas medidas buscan reforzar las oportunidades de emancipación y acceso a una vivienda en propiedad en un contexto marcado por las dificultades del mercado inmobiliario.

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Allegue volvió a reclamar además al Gobierno central una rebaja del IVA de la vivienda protegida hasta el 4%, equiparándolo al de la vivienda pública, con el fin de reducir el coste de adquisición para las familias. La Xunta también señala que continúa a la espera de recibir los fondos del Plan Estatal de Vivienda, necesarios para convocar otras líneas de ayudas en este ámbito.

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Fuente: Faro de Vigo

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