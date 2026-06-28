Siete de cada diez médicos de familia trabajan de tarde por falta de personal

Los centros de salud atienden cada vez más consultas derivadas del envejecimiento poblacional y el aumento de pacientes crónicos. Sin embargo, faltan médicos. Pese al incremento de plazas MIR en los últimos años, a la Consellería de Sanidade aún le cuesta encontrar profesionales para cubrir las vacantes que quedan por jubilación o sustituir a los doctores que se cogen una baja laboral, se van de vacaciones o disfrutan de días de descanso. En este escenario, la atención sanitaria se presta a costa de que los facultativos de Primaria del Sergas vayan sumando cada vez más horas a su jornada laboral. En 2025, de media, siete de cada diez médicos de familia hicieron prolongación de jornada en horario de tarde. Fueron 1.600 en total, casi el doble que los que realizaron estas horas extra en 2024.

Las prolongaciones de jornada son voluntarias y remuneradas. Lo más frecuente es pasar consulta durante cuatro horas más por la tarde, normalmente en horario de 15.00 a 19.00 horas, que se suman así a su jornada ordinaria de siete horas. Esto significa que llegan a trabajar hasta once horas al día. Eso sí, por este esfuerzo extraordinario reciben una compensación económica. Por cada agenda adicional de cuatro horas cobran 206,56 euros. En todo caso, hay otras modalidades, aunque menos habituales, que implican dos horas más de trabajo, de 16.00 a 18.00 horas, o incluso la opción de hacer cinco horas más si se incluye actividad asistencial a domicilio.

Según los datos de la Consellería de Sanidade, aunque el número de médicos de familia que realizan voluntariamente prolongaciones de jornada es una cifra que varía de forma constante, en 2025 se acogieron a esta modalidad más de 1.600 de un total de 2.200 profesionales de Primaria. En 2024 habían sido 869, lo que refleja un incremento importante.

Cobertura de ausencias

Cuando se produce una ausencia en los centros de salud, existen diferentes formas de cubrirla. Se pueden hacer «intersustituciones». Estas consisten en repartir la agenda de pacientes del médico que falta, entre sus compañeros que asumirán esa mayor carga de trabajo pero dentro de su jornada ordinaria. La otra opción son las prolongaciones en horario de tarde. Si se elige la modalidad más común, el médico de familia tendrá que atender entre 24 y 26 pacientes más en esas horas extra dedicándoles entre 7 y 10 minutos a cada uno y no se encargará de urgencias ni de citas forzadas.

«Ante el déficit de médicos de familia a nivel nacional, un problema al que el Gobierno de España —que es quien tiene la responsabilidad— no acaba de darle solución, el Servicio Galego de Saúde garantiza la asistencia a la población con la programación de prolongaciones de jornada o intersustituciones para la cobertura por permisos, bajas, vacaciones o vacantes», explica la Consellería de Sanidade.

Según los datos más recientes del Consello de Contas, entre 2022 y 2024 Galicia perdió 62 médicos de familia. La Consellería de Sanidade reconoce además que tiene aproximadamente un centenar de plazas vacantes de facultativos en Primaria sin cubrir, una cifra que calcula que en 2029 se elevará a 244.

Esta falta de profesionales está provocando que cada vez se tarde más tiempo para ser atendido en el centro de salud. Según los datos del Barómetro Sanitario, la mayoría de los pacientes deben esperar una media de 9 días para una cita con su médico de familia. A esta situación se han sumado en los últimos meses las protestas de los propios profesionales por la sobrecarga que sufren, lo que ha obligado a la Consellería de Sanidade a preparar una reforma en profundidad de la Atención Primaria.

Noticias relacionadas

Una de las medidas que ya se ha avanzado es la de fijar un límite de 30 pacientes atendidos al día por cada médico dentro de su jornada ordinaria. Para reducir las agendas de los facultativos, Sanidade reforzará otros perfiles profesionales como las enfermeras para que asuman parte de su carga de trabajo. Pero si eso no fuera suficiente, y para evitar que la espera por una consulta se incremente aún más, el Sergas contempla de nuevo que los facultativos hagan más horas extra, a través de las llamadas agendas de absorción, que contarían también con una remuneración adicional.