«Después de ocho horas pasando consulta tienes la cabeza como un bombo, no tienes el mismo nivel de concentración ni de empatía con el paciente»

Los médicos de familia hacen cada vez más prolongaciones de jornada. El 70 por ciento de los facultativos de Primaria extienden cuatro horas más su horario laboral para cubrir así las vacantes y las ausencias por descanso o bajas laborales. Desde la Asociación Galega de Medicina Familiar (Agamfec), su portavoz, Jesús Sueiro, cuestiona esta medida y advierte que el problema es la falta de profesionales y la mala planificación.

¿Son las prolongaciones de jornada una buena medida para paliar el déficit de médicos?

Es un parche más. Esto realmente lo que revela es que hay un problema de déficit de médicos y la solución que se da es recurrir a los sufridores que se apuntan a solucionar el cotarro. Hay una falta de organización y una falta de previsión que se carga sobre la espalda de los trabajadores.

¿No se resiente la calidad en la atención al paciente cuando se trabajan tantas horas?

Prolongar la jornada significa hacer casi doce horas al día. Cuando yo he hecho prolongaciones de jornada te queda la cabeza como un bombo. Cuando atiendes un paciente tras otro llega un momento en el que te pasa factura, ya no tienes el nivel de concentración, de empatía, de interés cuando llevas trabajando más de ocho horas.

¿Y por qué cree que se han incrementado tanto las prolongaciones de jornada? ¿Se ha agravado el déficit de médicos?

Yo creo que el déficit de profesionales sigue más o menos igual, no creo que haya empeorado. Pero sí que es verdad que hay más gente dispuesta a hacer prolongaciones. Para cubrir las ausencias podemos hacer intersustituciones, dentro de la jornada ordinaria. Eso supone andar acelerado y ver a pacientes como churros. Pero, por esto, se abona una compensación ridícula; es una retribución muy baja. La prolongación es económicamente más atractiva.

¿Se solucionará el déficit de médicos a corto o medio plazo?

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—En mi centro hace varios años teníamos varias vacantes por jubilación sin cubrir y ahora ya no. Hay gente que sospecha que incluso dentro de unos años volverá a haber paro médico. Ahora hay más profesionales haciendo el MIR. Lo que ha fallado es la planificación, ver cuántos médicos se tienen, cuándo se jubilan y planificar las necesidades de la plantilla en los próximos 10 o 20 años. Y luego analizar si podemos optimizar determinados dispositivos que están a 5 kilómetros de otros más grandes y darle una vuelta a la implicación de otros profesionales. Siempre hablamos de que faltan médicos, pero si ves los datos de médicos por habitante en España no estamos tan mal. Es una cifra más o menos aceptable. Sin embargo, en enfermería sí que estamos a la cola de Europa.