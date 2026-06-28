La Fundación Andrea, la física Mar Capeáns, el trompetista Esteban Batallán, el atleta Adrián Ben y la empresaria María Barallobre: Medallas Castelao 2026

El Gobierno gallego ha dado luz verde esta mañana a la elección de las personas y entidades galardonadas con las Medallas Castelao 2026: la Fundación Andrea, la física compostelana Mar Capeáns, el trompetista Esteban Batallán, el atleta Adrián Ben y la empresaria María Barallobre.

Los galardones serán entregados el próximo domingo, 28 de junio, en un acto en la Iglesia de San Domingos de Bonaval. En este templo compostelano se ubica el Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, donde reposan los restos del escritor, artista y políticos rianxeiro, precisamente, desde el 28 de junio de 1984.

La Fundación Andrea, puesta en marcha por la compostelana Charo Barca tras el fallecimiento de su hija Andrea afectada por una parálisis cerebral tetrapléjico-espástica, se dedica a dar un apoyo integral a las familias de menores con enfermedades crónicas o de larga duración. La entidad dispone, cerca del Hospital Clínico de Santiago, de alojamientos adaptados para las familias con jóvenes ingresados. Tal y como subrayó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, más allá del respaldo integral de estas familias, la Fundación hace un esfuerzo junto con el Sergas a la hora de humanizar las unidades de urgencias pediátricas.

El trompetista Esteban Batallán Cons, natural de Barro (Pontevedra), cuenta con «una trayectoria muy prestigiosa», tras formarse en los conservatorios de Pontevedra y Vigo o en la Escuela de Altos Estudios Musicales de Galicia, ejerció como «trompetista principal en las orquestas de Chicago y Hong Kong, entre otras y colaboró con orquestas sinfónicas de diferentes países», subrayó el presidente de la Xunta. En la actualidad, Batallán es miembro del departamento de trompeta en la Universidad Depaul de Chicado y ejerce como profesor de la Civic Orchestra, en la misma ciudad.

La física compostelana Mar Capeáns se llevará la condecoración en reconocimiento a su trayectoria científica, en la que ha llegado a ser la jefa de operaciones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, popularmente conocida como Cern. «Es una de nuestras científicas más influyentes», apuntó el mandatario autonómico, antes de recordar que cuenta con más de 500 artículos científicos publicados y participa tanto en la evaluación de programas de física de partículas a nivel internacional como en programas de la Comisión Europea.

El atleta Adrían Ben, natural de Viveiro (Lugo), especializado en las carreras de medio fondo, logró el diploma olímpico en Tokio 2020 y el Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta de 2023, en la prueba de 800 metros. Además, en el pasado mes de febrero, se proclamó subcampeón de España en 1.500 metros.

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Finalmente, María Barallobre es la propietaria de los restaurantes A Penela. Empezó con uno en su concello natal, Coirós (A Coruña), para posteriormente abrir un local en A Coruña y dar el salto a Madrid, Barcelona y París. Llevando a todas estas ciudades la gastronomía gallega y dando a conocer platos como la tortilla de Betanzos.

Fuente: El Correo Gallego