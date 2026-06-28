Galicia registra en un lustro 867 alertas alimentarias, la mayoría de «riesgo grave»

Así como los medicamentos están sometidos a un estricto control sanitario e, incluso tras su aprobación y distribución, las animan a comunicar cualquier reacción adversa que pueda surgir, los alimentos que llegan a la mesa de los consumidores también pasan por un riguroso control. Con todo, puede ocurrir, como explican desde el Ministerio de Consumo, que empresas y autoridades identifiquen productos «no seguros» y entonces se trabaja «contra reloj» para su retirada. A veces esos productos ya han llegado a la población y en ese supuesto la labor es informar, como ocurrió, por ejemplo, con un caso de carne mechada, para evitar su consumo.

En el último lustro, las notificaciones con origen o procedencia en Galicia, según datos de la Consellería de Sanidade hasta 2025, ascienden a 862. Estas notificaciones sobre productos alimenticios se articulan en varios niveles, especialmente en el de alerta, que exigen una reacción rápida por las autoridades ante un «riesgo grave» para la salud, y en el de información, cuando no se da ese supuesto. En el período analizado las alertas acapararon dos de cada tres avisos.

Durante ese último año, en Galicia se gestionaron 154 notificaciones y el 61% fueron alertas. José Ángel Viñuela, jefe de servicio de seguridad alimentaria de la Consellería de Sanidade, matiza que el hecho de que Galicia sea origen de esas notificaciones tiene que ver con que la materia prima con la que se elaboran los productos entra en España a través de la comunidad. Pone de ejemplo que el pescado congelado entra en un 80 por ciento a través de los puertos gallegos.

Pescado y bivalvos

En detalle, pero con datos de 2024, las notificaciones relacionadas con Galicia tienen que ver, en dos de cada tres casos, con productos de origen animal y, en especial, dentro de estas, destacan las relacionadas con pescados y derivados, seguidas por las vinculadas a moluscos o bivalvos. En el pescado, sobre todo en grandes peces, situados en lo alto de la cadena trófica, los avisos suelen tener que ver con la presencia de metales pesados, en especial mercurio.

Viñuela aclara que el concepto de «riesgo grave» como categoría administrativa incluye los avisos sobre productos que «superan los límites permitidos» en la normativa. Retomando el ejemplo del pescado, la presencia de mercurio está limitada a un miligramo por kilo. «El riesgo grave implica hacer acciones rápidas para identificar distribuciones y tomar medidas sobre el mercado», explica, pero no significa «un riesgo grave para la salud de la población de manera inminente».

En lo relativo a esos límites, indica que, de «sobrepasarse», no pasaría «nada a corto plazo y es muy probable que tampoco a largo plazo» porque, explica, «no estás ingiriendo todos los días el mismo alimento» para que se vaya «bioacumulando» la contaminación. «Los beneficios que supone el consumo de pescado superan con creces los posibles perjuicios que pudieran acarrear», sostiene.

En el caso de los bivalvos, apunta que las alertas suelen proceder «casi todas» de Italia; lo que ocurre es que la materia prima «proviene de aquí». «Suelen ser problemas microbiológicos que se deberían solucionar con una depuración eficaz», operación que, añade, se lleva a cabo en Italia.

Salmonelas y otras bacterias

Aparte de los peligros químicos, puede haber riesgos de origen físico (como la presencia de cuerpos extraños en el producto) o biológicos. Entre estos son frecuentes los avisos por salmonela, listeria, E. coli... De hecho, esta última protagoniza el aviso más reciente difundido en la web del Sergas, relacionado con un queso camembert procedente de Francia. Respecto a este tipo de peligros, Viñuela destaca la salmonela, como ocurrió en el Trasan Fest, por el número de afectados que puede provocar, si bien tendría «consecuencias más graves» la listeria.

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En todo caso, el responsable de Seguridade Alimentaria de la Xunta insiste en recordar que cuando se pone una alerta, esta suele estar asociada a un lote en concreto. «No es la marca entera la que está en alerta», incide. En ese sentido, defiende a las empresas que avisan a las autoridades sobre un producto no seguro por cumplir con su obligación.