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El tiempo en A Coruña: cielos cubiertos y posibilidad de lloviznas

Las temperaturas máximas experimentarán un ligero descenso, hasta los 22 grados, mientras que las mínimas se quedarán en los 17

Dos bañitas en Riazor con el cielo nublado.

Dos bañitas en Riazor con el cielo nublado. / Iago López

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RAC

Este domingo se esperan en A Coruña cielos cubiertos con posibilidad de lloviznas, especialmente durante las primeras horas del día. Con el avance de la jornada, la nubosidad irá en descenso para para dar paso a intervalos de nubes y claros, ya sin probabilidad de chubascos.

MeteoGalicia pronostica un descenso de las temperaturas máximas con termómetros que marcarán valores máximos de hasta 22 grados. Las temperaturas mínimas no experimentarán grandes cambios, que se quedarán en los 17.

Predominarán los vientos del norte con intervalos fuertes al final del día en el litoral atlántico.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 17°C 22°C
  • Lugo 13°C 24°C
  • Vigo 18°C 26°C
  • Ferrol 18°C 21°C
  • Santiago 15°C 22°C
  • Pontevedra 19°C 26°C
  • Ourense 15°C 30°C

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