El tiempo en A Coruña: cielos cubiertos y posibilidad de lloviznas

Este domingo se esperan en A Coruña cielos cubiertos con posibilidad de lloviznas, especialmente durante las primeras horas del día. Con el avance de la jornada, la nubosidad irá en descenso para para dar paso a intervalos de nubes y claros, ya sin probabilidad de chubascos.

MeteoGalicia pronostica un descenso de las temperaturas máximas con termómetros que marcarán valores máximos de hasta 22 grados. Las temperaturas mínimas no experimentarán grandes cambios, que se quedarán en los 17.

Predominarán los vientos del norte con intervalos fuertes al final del día en el litoral atlántico.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: