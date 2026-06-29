El Consejo de Ministros actualiza la capacidad de las comunidades para acoger menores migrantes no acompañados y asigna a Galicia 940

El Consejo de Ministros aprobó este lunes el Real Decreto que actualiza la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores de edad extranjeros no acompañados en las comunidades, que oficializa la asignación a Galicia de 940 menores después de que la Xunta se negase a participar en la última Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud en la que se debatió esta normativa por entender que la convocatoria era «ilegal».

El Gobierno explica en un comunicado que la normativa aprobada constituye un elemento determinante para conocer el estado de los diferentes sistemas de acogida de los territorios y para la declaración de la contingencia migratoria extraordinaria, ya que esta se aplica a aquellas comunidades y ciudades autónomas que tripliquen su capacidad ordinaria, tal y como ahora está sucediendo en Canarias, Ceuta y Melilla.

La actualización de la capacidad ordinaria,, defiende el Gobierno, permite prorrogar la acogida «vinculante y solidaria» por todas las comunidades, para que los menores que recaban en las zonas más tensionadas sean acogidos en otros territorios.

La ministra Sira Rego destacó el apoyo económico del Gobierno a las comunidades para la atención de la infancia migrante, que cifró en 230 millones de euros el pasado año, más de la mitad destinados a Canarias.

Galicia es la quinta autonomía con más capacidad, con 940 menores. La superan Andalucía (3.009), Cataluña (2.829), Madrid (2.471) y Comunidad Valenciana (1.903).

¿Cómo se calcula la capacidad?

Según el Gobierno, la capacidad ordinaria de cada una de las comunidades se ha actualizado a partir de la división entre su población total a 31 de diciembre del año 2025 y el cociente resultante de dividir la población total de España en dicha fecha entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español.

Aunque Galicia fue una de las comunidades que plantó la Conferencia en la que se debatió el nuevo Real Decreto, en aquel momento la ministra Sira Rego le advirtió, así como a otras comunidades gobernadas por el PP que tampoco acudieron, que su «bloqueo» no tendrá «consecuencias» y que el Real Decreto de capacidad ordinaria de los sistemas de acogida, que establece las plazas que deben tener las distintas comunidades a disposición de la acogida de infancia migrante no acompañada, iría «de manera inminente al Consejo de Ministros», lo que ha sucedido ahora.