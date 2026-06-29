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El Gobierno eleva de 16.016 a 17.081 el número de plazas de las comunidades para acoger a menores migrantes

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció que el Ministerio elevará "de manera inminente" al Consejo de Ministros el real decreto para aumentar la capacidad de acogida

Menores migrantes llegados a Canarias en una imagen de archivo

Menores migrantes llegados a Canarias en una imagen de archivo / E.D. / L. P.

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Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

El Ministerio de Juventud e Infancia ha incrementado de 16.016 a 17.081 la capacidad ordinaria del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas, según el borrador de real decreto que este miércoles iba a presentarse a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia.

En el documento, se actualiza la capacidad ordinaria de los sistemas de protección de menores extranjeros no acompañados de cada comunidad. Este mismo, según ha asegurado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, será elevado "de manera inminente" al Consejo de Ministros.

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