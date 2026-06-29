Incendios
Un millar de bomberos del servicio de extinción de la Xunta cobrarán a partir de este verano un plus por trabajar domingos y festivos
La compensación económica oscila entre los 140 y los 220 euros por cada grupo de dos días no laborables
Se aplicará al personal fijo-discontinuo para igualar sus condiciones al resto
Después de la ola de incendios que el pasado agosto arrasó más de 100.000 hectáreas, Galicia se prepara para afrontar otro verano complejo si se mantienen las condiciones climatológicas extremas de las últimas semanas. Y, tras el sobreesfuerzo realizado por los brigadistas en 2025, la Consellería de Medio Rural negocia ahora mejoras en las condiciones laborales del personal del dispositivo de extinción de incendios. Entre ellas, está el abono de una compensación a un millar de trabajadores fijos discontinuos por trabajar domingos y festivos. La propuesta remitida por la Xunta a los sindicatos contempla un pago que oscila entre los 140 euros por cada dos jornadas en el caso de bomberos y emisoristas-vigilantes y los 220 euros para los ingenieros superiores de montes.
Este plus se aplicará de forma progresiva. Se empezará este año, con efectos desde el 1 de julio, cobrando el 50 por ciento del importe, en 2027 se abonará el 75 por ciento y en 2028 se completará la paga con el 100 por ciento.
Esta mejora retributiva afecta solo al personal laboral, que es fijo discontinuo y trabaja nueve meses al año. El resto de trabajadores del servicio de extinción son funcionarios y están ya cobrando esa compensación por domingos y festivos.
Los fijos discontinuos, sin embargo, ni recibían una compensación económica ni días libres por trabajar durante estas jornadas. La Xunta se había comprometido ya en 2024 a aplicarles también estos pluses, pero hasta ahora no se había avanzado en el tema, según explica el responsable de CSIF, Juan Carlos Rivas.
Compensaciones
La propuesta de la Xunta es abonar por cada grupo de dos domingos o festivos unas cuantías que oscilan entre los 140 y los 220 euros, según la categoría. CSIF, sin embargo, no está de acuerdo con la clasificación de puestos. Explica que la Xunta incluye a bomberos y emisoristas-vigilantes en el grupo V, con una retribución de 140 euros, cuando deberían estar en el grupo IV y recibir 160 euros para que se garantice la equivalencia con los bomberos que se han funcionarizado.
La Consellería de Medio Rural ha convocado a los sindicatos para negociar la propuesta el lunes 29 de junio. Su intención es firmar ya un preacuerdo para que se puedan empezar a aplicar estas compensaciones este verano, con efectos ya desde el 1 de julio.
Quedaría pendiente, sin embargo, regular la jornada y los turnos de trabajo de este personal fijo discontinuo. La intención es homogeneizar los horarios que tienen los funcionarios con los del personal fijo-discontinuo.
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Fuente: Faro de Vigo
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