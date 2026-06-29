Heroico rescate nocturno de un joven tras una caída en las pozas de Aranza en Soutomaior: dos kilómetros a pie por un tortuoso sendero

Una caída en las pozas de Aranza, en Soutomaior, desplegó de urgencia un heroico rescate que requirió la participación de distintos cuerpos de emergencias: Bombeiros do Baixo Miño, GES de Mos, el helicóptero Pesca 1 de Gardacostas de Galicia, el 061 y Protección Civil Oitavén -Tea.

Cerca de las 21 horas del domingo, el 112 alertó de una caída en estas pozas del curso del río Oitavén: un chico resultó herido en las costillas tras lanzarse al agua. Aunque consiguió agarrarse a una piedra, no era capaz de salir por sí mismo de la poza; apenas podía moverse.

El lugar en el que el joven se accidentó es de muy difícil acceso: los servicios de emergencias tuvieron que atravesar un camino por el monte de unos dos kilómetros, muy estrecho, con barrancos y abundante maleza. Ante la imposibilidad de trasladar una camilla por esa tortuosa senda, la evacuación tuvo que realizarse a pie.

Un sanitario se desplazó hasta el punto donde se encontraba el joven para realizarle un neumotórax: sufría un colapso pulmonar por traumatismo en el pecho. Tras esta primera atención, los efectivos ayudaron al joven a avanzar andando hasta el punto más cercano al que pudo acceder un vehículo. Este lo llevó hasta el lugar donde aguardaba la ambulancia para su traslado al Hospital de Montecelo, en Pontevedra.

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El operativo también implicó al Pesca 1 de Gardacostas de Galicia, que iluminó el terreno tras la puesta de sol para poder seguir el complicado sendero. La irregular orografía y la falta de visibilidad solo permitieron la intervención de los medios terrestres, pero el papel del helicóptero «resultó fundamental» para poder evacuar de forma segura al herido, apunta el 112.

Fuente: Faro de Vigo