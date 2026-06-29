El Sergas auditará la carga de trabajo de las Urgencias para estudiar un aumento de plazas

El Servizo Galego de Saúde realizará en el último trimestre del año un nuevo estudio sobre la carga asistencial y los planes funcionales de los servicios de Urgencias hospitalarias para determinar si es necesario aumentar la dotación estructural de médicos en los próximos presupuestos autonómicos.

La medida, publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia, sitúa el foco en uno de los principales problemas denunciados por los facultativos: la falta de plantilla estable para absorber una presión asistencial que se ha hecho especialmente visible en hospitales como el de Ourense y que también ha obligado a reforzarlo desde áreas como Vigo y Santiago.

La Consellería de Sanidade formaliza así un paquete de mejoras laborales y retributivas para el personal facultativo de Urgencias hospitalarias, pero el punto de mayor alcance queda pendiente de esa auditoría interna.

El estudio deberá valorar si la actividad real de los servicios, los picos de demanda, los turnos, los descansos y la organización prevista en los planes funcionales justifican solicitar una mayor dotación de médicos de Urgencias hospitalarias en los presupuestos de Galicia.

La decisión llega en un contexto de creciente malestar entre los profesionales. En Ourense, los médicos de Urgencias han alertado en las últimas semanas de una situación límite por la falta de efectivos y la dificultad para cubrir turnos, mientras que en Vigo el Sergas ha anunciado un incremento de facultativos para reforzar el servicio. Ese escenario explica que el acuerdo publicado por Sanidade no se limite a una subida salarial, sino que abra la puerta a revisar el dimensionamiento de las plantillas.

El documento aprobado por el Consello da Xunta establece una mejora progresiva en la retribución de la jornada complementaria, las guardias, con un incremento total de cinco euros por hora.

La subida se aplicará en dos fases: dos euros por hora con efectos desde el 1 de abril de 2026 y otros tres euros por hora a lo largo de 2027. Sanidade subraya que este incremento se aplicará con carácter general en el conjunto del sistema público de salud de Galicia.

Otra de las novedades es el reconocimiento de la noche del viernes prefestivo como módulo festivo a efectos retributivos para esta categoría profesional.

La orden también modifica los criterios de cómputo de jornada y descansos para equipararlos a los del personal de los Puntos de Atención Continuada, con aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2026.

«Localizados» en picos puntuales de actividad asistencial

El acuerdo mantiene además el servicio de localizaciones, es decir, la disponibilidad de personal de guardia localizable, cuando existan picos puntuales de actividad asistencial. El objetivo, según recoge la orden, es garantizar la cobertura funcional del servicio ante eventualidades, reducir los tiempos de respuesta y evitar la sobrecarga de los equipos que se encuentran de presencia física en el hospital.

Con todo, la clave política y asistencial estará en el estudio previsto para otoño. Para los profesionales, esa es la cuestión de fondo: disponer de plantillas dimensionadas para cubrir la demanda ordinaria, las vacaciones, las bajas, los descansos y los repuntes de actividad sin depender de soluciones excepcionales.

La propuesta fue sometida a la Mesa Sectorial de Sanidad el pasado 15 de abril, aunque no logró acuerdo con las organizaciones sindicales.

Aun así, la Xunta decidió elevarla al Consello y aprobarla al entender que incorpora mejoras relevantes para el colectivo y responde al compromiso de la Consellería con un servicio considerado crítico dentro de la red hospitalaria gallega.

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Para vigilar su aplicación, se constituirá una comisión de seguimiento formada por representantes de la Administración y de las organizaciones sindicales firmantes.