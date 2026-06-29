La Xunta regula el uso de maquinaria en el período de alto riesgo de incendio: habrá medidas adicionales entre las 12:00 y las 18:00 horas del día
La normativa, vigente del 1 de julio al 30 de septiembre, exige un depósito de agua de 400 litros y un extintor de espuma para actividades agrícolas y silvícolas en días de alto riesgo de incendio.
R. S.
La Consellería do Medio Rural ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una orden para regular el uso de maquinaria durante el período de alto riesgo de incendio. La norma obliga a contar con una serie de medidas de prevención para realizar trabajos en las horas centrales del día, concretamente entre las 12:00 y las 18:00 horas. Estas exigencias se aplicarán entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, siempre que el índice de riesgo diario de incendio sea muy alto o extremo.
De este modo, la nueva normativa permite realizar actividades preventivas, silvícolas o agrícolas con maquinaria en terrenos forestales y en sus zonas de influencia durante esos días, pero cumpliendo una serie de indicaciones específicas entre las 12:00 y las 18:00 horas. En esa franja horaria, será obligatorio contar con una persona que ejerza de observadora y pueda dar aviso a los servicios de emergencia si detecta un posible conato de incendio.
También será necesario disponer de un depósito de agua de al menos 400 litros, un extintor de espuma con base de agua de al menos seis kilos, dos batefuegos y una mochila extintora de al menos 15 litros. “A través de esta orden se concreta y desarrolla la normativa autonómica y estatal actual y se busca facilitar los trabajos que sea necesario seguir llevando a cabo durante esta época, al mismo tiempo que se proporciona mayor seguridad y prevención en los mismos a las personas que emplean esta maquinaria”, ha explicado la Consellería.
En los últimos diez años, se produjeron 411 incendios forestales ocasionados por maquinaria, de los cuales cerca del 60 % se concentraron en la citada franja horaria. A estos fuegos habría que sumar los incendios no forestales, como los agrícolas, que solo en 2025 fueron 30 entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.
Fuente: El Correo Gallego
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