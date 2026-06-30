Lucha contra los bulos
Los colegios médicos reaccionan ante la desinformación en redes: proponen que los doctores «influencers» visualicen su número de colegiación
Alertan del creciente consumo de contenidos sobre salud y la «alarmante» proliferación de mensajes pseudocientíficos e intrusismo
R.S.
Beber vasos de agua con sal para hidratarse, teorías conspirativas contra las vacunas, dietas milagrosas que curan el cáncer... Todos son bulos que se propagan por internet de la mano de falsos médicos y que no tienen base científica. Ante la proliferación de este tipo de mensajes en las redes sociales, la Organización Médica Colegial (OMC) en coordinación con los colegios médicos promoverá que los facultativos que realizan divulgación sanitaria en canales digitales hagan visible su condición de colegiados y número de colegiación.
De esta forma, se busca reforzar la confianza pública en la información sanitaria «dentro de un entorno digital saturado y contradictorio». «El creciente consumo de contenidos relacionados con la salud, unido a la alarmante proliferación de mensajes pseudocientíficos, intrusismo y recomendaciones emitidas por perfiles sin competencias clínicas, dificulta que los ciudadanos distingan el conocimiento profesional acreditado de las opiniones carentes de respaldo científico», esgrimen los colegios médicos.
La OMC considera que la colegiación es «una garantía institucional indispensable para el ciudadano». En su opinión, si se visualiza en redes sociales se convierte en «un elemento de verificación inmediato y accesible para identificar a quienes están sujetos a los más estrictos estándares éticos, deontológicos y legales».
Identificación profesional
Los colegios defienden que el número de colegiado es una información de acceso público y constituye un elemento de identificación profesional que permite acreditar la pertenencia a la profesión médica y la sujeción a los principios éticos, deontológicos y de responsabilidad que regulan su ejercicio.
«Su visualización en redes sociales facilita a los ciudadanos reconocer que la información procede de un médico colegiado y de un profesional que responde a sus actuaciones conforme a los estándares científicos, éticos y legales propios de la profesión», argumentan.
Para el presidente de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo, en un entorno digital donde conviven información rigurosa y contenidos sin base científica suficiente, «es prioritario que los ciudadanos puedan identificar de forma inequívoca a los profesionales médicos acreditados». «Hacer visible el número de colegiado es un ejercicio de transparencia que refuerza la confianza, protege a los ciudadanos y pone en valor la responsabilidad que los médicos asumimos en el cuidado de la salud y las personas».
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Fuente: Faro de Vigo
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