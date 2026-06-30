Galicia limita hasta agosto las ferias bovinas a animales de granjas gallegas para prevenir la dermatosis nodular

La Xunta mantendrá durante todo el mes de julio las medidas preventivas frente a la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad vírica que afecta al ganado bovino, con el objetivo de seguir protegiendo la cabaña ganadera gallega.

En la práctica, esto implica que las ferias, certámenes, subastas, mercados, exhibiciones y demás concentraciones de ganado bovino con finalidad comercial podrán seguir celebrándose, pero únicamente con ejemplares procedentes de explotaciones ubicadas en Galicia.

La Consellería do Medio Rural publica este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una nueva resolución que prorroga las restricciones desde el 1 hasta el 31 de julio, ambos incluidos.

El departamento autonómico no descarta ampliar de nuevo este plazo si la evolución epidemiológica de la enfermedad así lo aconseja. Según la Xunta, el análisis permanente del riesgo sanitario que realizan los Servicios Veterinarios Oficiales recomienda mantener por ahora las cautelas ya aplicadas en la comunidad.

Solo reses de granjas gallegas... y concursos o subastas, con autorización de la Consellería

Las limitaciones afectan especialmente a la participación de animales de fuera de Galicia en eventos ganaderos. Aunque las concentraciones bovinas continúan autorizadas, la asistencia queda reservada a reses de explotaciones gallegas. Además, los vehículos procedentes de otras comunidades que acudan a estos encuentros deberán acceder a las instalaciones vacíos, limpiados, desinfectados y desinsectados.

En el caso de concursos, certámenes, subastas y exhibiciones de carácter extraordinario, seguirá siendo necesaria la autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

La resolución mantiene también un periodo de vigilancia veterinaria oficial de 28 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones situadas fuera de Galicia cuando su destino sea la vida. Desde su incorporación a la explotación gallega de destino, los animales quedarán sometidos a control, y la inmovilización cautelar se extenderá asimismo a todos los bovinos presentes en esa granja en el momento de la entrada de los nuevos ejemplares.

Medio Rural recuerda que continúa siendo obligatoria la desinsectación de todos los bovinos de las explotaciones receptoras, así como de los vehículos de transporte de ganado que entren en Galicia, tanto si el movimiento es para vida como para sacrificio. En este último supuesto, se permite la entrada de animales siempre que sean trasladados directamente al matadero.

Piden al Ministerio que abra vías de negociación con Marruecos

La Xunta insiste en lanzar un mensaje de tranquilidad al sector y a la ciudadanía: no consta ningún caso de dermatitis nodular contagiosa en Galicia y la enfermedad no se transmite a las personas, ni por contacto directo con animales infectados ni por el consumo de sus productos.

Paralelamente, el Gobierno gallego reclama al Ministerio de Agricultura una mayor coordinación entre comunidades autónomas y una estrategia homogénea ante esta enfermedad, incluida la previsión de indemnizaciones si fueran necesarias. También pide que se abran vías de negociación con Marruecos para reactivar la exportación de bovinos desde España, un mercado considerado clave para sostener los precios y la rentabilidad de las explotaciones gallegas.

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La Consellería defiende, además, que el Ministerio lidere en la Unión Europea la autorización de una vacuna marcada de uso preventivo y que se revise la categoría de la enfermedad, actualmente clasificada como A, la más grave.