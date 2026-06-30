La Xunta publica una guía práctica para agilizar los procesos para realizar festivales o competiciones deportivas en el litoral

Un año después de asumir las competencias del litoral, el Ejecutivo gallego publica este lunes una guía práctica que delimita "de forma clara y precisa" los requisitos a cumplir para poder celebrar en el litoral actividades y eventos de carácter temporal, tales como competiciones deportivas, actividades recreativas o festivales de música. El propósito, según trasladó este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es "simplificar y agilizar su autorización", además de eliminar las tasas administrativas que se aplicaban hasta ahora en estos casos de uso del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y la zona de servidumbre de protección.

Esta hoja indicativa se encuentra ya disponible en el portal web Galicia Litoral para la consulta de las personas interesadas, ya sean particulares, empresas o instituciones. También se remitirá, según señalan fuentes del Gobierno autonómico, a los 82 concellos costeros de la comunidad. La guía incorpora, asimismo, una reducción de la documentación que deben presentar las personas o entidades responsables de los eventos a través del formulario único de solicitudes en el litoral de Galicia. En concreto, será precisa una memoria descriptiva de la actividad, de las instalaciones y de la duración, unos planos a escala adecuada y, cuando no lo promueva el ayuntamiento, un informe municipal favorable que declare el interés general del acto.

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A todo esto se suma la eliminación de las tasas administrativas asociadas a la solicitud, que hasta este momento eran de 95 euros. De este modo, los promotores y los responsables de este tipo de actividades que soliciten ocupar el litoral temporalmente no tendrán que pagar por el propio procedimiento al no requerirse, con carácter general, la elaboración de un informe técnico.

Fuente: El Correo Gallego