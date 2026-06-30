Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere apuñalado en Os RosalesFalta de vivienda para trabajadoresManifestación del orgulloChacón traspasadoCartel de las fiestasLos ex del Deportivo en el Mundial
instagramlinkedin

La Xunta publica una guía práctica para agilizar los procesos para realizar festivales o competiciones deportivas en el litoral

También se suprimen las tasas de 95 euros y se simplifica la documentación necesaria para eventos en el dominio público marítimo-terrestre

Montaje de un festival en la playa del concello pontevedrés e Vilagarcía de Arousa

Montaje de un festival en la playa del concello pontevedrés e Vilagarcía de Arousa / Iñaki Abella

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Belén Teiga

Santiago

Un año después de asumir las competencias del litoral, el Ejecutivo gallego publica este lunes una guía práctica que delimita "de forma clara y precisa" los requisitos a cumplir para poder celebrar en el litoral actividades y eventos de carácter temporal, tales como competiciones deportivas, actividades recreativas o festivales de música. El propósito, según trasladó este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es "simplificar y agilizar su autorización", además de eliminar las tasas administrativas que se aplicaban hasta ahora en estos casos de uso del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y la zona de servidumbre de protección.

Esta hoja indicativa se encuentra ya disponible en el portal web Galicia Litoral para la consulta de las personas interesadas, ya sean particulares, empresas o instituciones. También se remitirá, según señalan fuentes del Gobierno autonómico, a los 82 concellos costeros de la comunidad. La guía incorpora, asimismo, una reducción de la documentación que deben presentar las personas o entidades responsables de los eventos a través del formulario único de solicitudes en el litoral de Galicia. En concreto, será precisa una memoria descriptiva de la actividad, de las instalaciones y de la duración, unos planos a escala adecuada y, cuando no lo promueva el ayuntamiento, un informe municipal favorable que declare el interés general del acto.

Noticias relacionadas

A todo esto se suma la eliminación de las tasas administrativas asociadas a la solicitud, que hasta este momento eran de 95 euros. De este modo, los promotores y los responsables de este tipo de actividades que soliciten ocupar el litoral temporalmente no tendrán que pagar por el propio procedimiento al no requerirse, con carácter general, la elaboración de un informe técnico.

Fuente: El Correo Gallego

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La número dos de la Fiscalía gallega vuelve a casa tras 28 años: “La Fiscalía es esencial para defender la legalidad”
  2. Del codo por la ventanilla a la gorra mal puesta: las infracciones más comunes al volante en Galicia cuando sube el termómetro
  3. A Coruña ya compite con el Mediterráneo por los turistas del verano
  4. La imagen más discreta de García Ortiz: emocionado y en segunda fila en la toma de posesión de su esposa
  5. La cantante Rosalía se cuela en el comentario de texto de la PAU en Galicia
  6. Galicia entra en la liga cara del alquiler de playa: los precios suben un 60% en cinco años y supera ya a Valencia o Canarias
  7. Declarado un incendio forestal en el parque natural Fragas do Eume
  8. Boom sin freno: Galicia duplica la oferta vacacional y el piso turístico es el dueño del verano

La Xunta asesora a los comercios multados con hasta 13.000 euros por la Comunidad de Madrid por incumplir la normativa de venta online

La Xunta asesora a los comercios multados con hasta 13.000 euros por la Comunidad de Madrid por incumplir la normativa de venta online

La Xunta publica una guía práctica para agilizar los procesos para realizar festivales o competiciones deportivas en el litoral

La Xunta publica una guía práctica para agilizar los procesos para realizar festivales o competiciones deportivas en el litoral

Más de un millar de educadores de la escuela católica gallega reclaman equiparar sus derechos con la pública

Más de un millar de educadores de la escuela católica gallega reclaman equiparar sus derechos con la pública

Galicia mantiene la gratuidad de las matrículas en las tres universidades públicas para el próximo curso 2026/27

Galicia mantiene la gratuidad de las matrículas en las tres universidades públicas para el próximo curso 2026/27

É posíbel un turismo sustentábel? Unha xornada do Consello da Cultura Galega procura a resposta

É posíbel un turismo sustentábel? Unha xornada do Consello da Cultura Galega procura a resposta

El Gobierno eleva de 16.016 a 17.081 el número de plazas de las comunidades para acoger a menores migrantes

El Gobierno eleva de 16.016 a 17.081 el número de plazas de las comunidades para acoger a menores migrantes

Extremadura eleva en 20 plazas su capacidad en el nuevo reparto estatal de menores migrantes, hasta 364

Extremadura eleva en 20 plazas su capacidad en el nuevo reparto estatal de menores migrantes, hasta 364

El Consejo de Ministros actualiza la capacidad de las comunidades para acoger menores migrantes no acompañados y asigna a Galicia 940

El Consejo de Ministros actualiza la capacidad de las comunidades para acoger menores migrantes no acompañados y asigna a Galicia 940
Tracking Pixel Contents