Profesores de seis institutos gallegos piden a la CIUG revisar una pregunta de Historia de España de la PAU extraordinaria

Los profesores de los departamentos de Geografía e Historia de seis institutos gallegos han trasladado a la CIUG su preocupación por el diseño de una de las preguntas del examen extraordinario de Historia de España de las PAU 2026 y reclaman que se revise su formulación para evitar cualquier perjuicio al alumnado.

La petición llega después de las incidencias detectadas en la convocatoria ordinaria y apunta de nuevo al funcionamiento del modelo de prueba y a sus mecanismos de elaboración y supervisión.

Los escritos, remitidos a la presidencia de la CIUG y a la coordinación del grupo de trabajo de Historia de España, centran la queja en la primera pregunta del examen, de carácter obligatorio, en la que se pedía al alumnado identificar, explicar y corregir informaciones erróneas incluidas en un texto histórico.

Fuentes de la CIUG consultadas por este medio aseguran que «descartan hacer valoraciones».

El Departamento de Geografía e Historia del IES 12 de Outubro sostiene que, tras analizar la prueba extraordinaria, «vuelven a detectarse problemas de diseño» en la materia.

La crítica principal se basa en que las orientaciones publicadas al inicio del curso establecían que los errores a identificar «nunca» serían más de dos y que debían ser errores conceptuales o de contenidos esenciales, no cuestiones de detalle.

Sin embargo, los departamentos que elevan el escrito consideran que el texto propuesto permitía señalar más de dos incorrecciones históricas.

Entre los ejemplos citan la ubicación cronológica del Despotismo Ilustrado, la explicación de las instalaciones militares borbónicas, la finalidad del Arsenal de Ferrol o referencias a la Matrícula de Mar.

El IES Leliadoura coincide en que la pregunta «no cumple los criterios de evaluación fijados a principio de curso» y subraya que, en la prueba, podían identificarse más de dos errores, algunos de ellos referidos a contenidos demasiado precisos para el nivel de 2º de bachillerato.

A juicio de este departamento, esa situación generó inseguridad en el alumnado, al no saber qué errores iban a ser considerados válidos por los correctores.

Incertidumbre y falta de confianza entre del alumnado

Los docentes advierten de que el profesorado preparó la materia durante todo el curso conforme a las indicaciones difundidas por la propia CIUG, por lo que consideran imprescindible que exista correspondencia entre esas orientaciones y el examen finalmente propuesto.

Cuando esa relación no se cumple, señalan, se compromete la confianza en los criterios establecidos y se genera incertidumbre para futuras convocatorias.

Por todo ello, solicitan que se revise la formulación de la pregunta, se valore su adecuación a los criterios publicados y se adopten, si procede, las medidas necesarias para evitar perjuicios al alumnado.

Además, reclaman revisar los procedimientos de elaboración y supervisión de las pruebas de Historia de España para impedir que se repitan incidencias como las registradas en las convocatorias ordinaria y extraordinaria de este curso.

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Una de las demandas centrales es impulsar una mayor participación del profesorado de secundaria en la elaboración de las pruebas, así como en la definición de criterios de corrección y contenidos. El objetivo, defienden, es reforzar la coherencia del examen, garantizar seguridad jurídica y académica al alumnado y evitar cambios o disfunciones que alteren la preparación realizada durante el curso.