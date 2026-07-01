Galicia destaca en el mapa del talento escolar: el 12% del alumnado de 15 años es de alto rendimiento

Galicia aparece bien situada en el mapa español del talento escolar, aunque el diagnóstico no permite del todo cantar victoria. El 12,2% del alumnado gallego de 15 años alcanza alto rendimiento en PISA —los niveles 5 y 6— en al menos una de las tres áreas evaluadas: matemáticas, lectura o ciencias.

Es un punto coma seis más que la media española, situada en el 10,6%, pero todavía menos que el 13,7% de la OCDE. Y con ese dato, trasladado a una cohorte aproximada de 21.300 estudiantes de 4º de ESO en Galicia (el curso donde teóricamente se ubican la mayoría de los estudiantes de 15 años), la proporción equivaldría a unos 2.600 adolescentes gallegos con alto rendimiento redondeando (2.598 supone el 12,2%).

No obstante y con solo 1,5 puntos por debajo de la media de la OCDE, el alumnado de Galicia se sitúa lejos de potencias educativas como Corea del Sur (29,7%), Japón (28,7%) o Canadá (22,7%).

El dato procede del informe La calidad educativa en España y sus comunidades autónomas: el fenómeno del alto rendimiento, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) a partir de los microdatos de PISA 2022 y define como alumnado «aventajado» a quienes alcanzan al menos el nivel 5 de PISA.

La prueba mide la capacidad de estudiantes de 15 años para aplicar lo aprendido en situaciones reales, no solo conocimientos escolares memorizados. Además, las muestras reforzadas permiten obtener resultados representativos por comunidad autónoma.

La mejor fotografía gallega aparece en ciencias. Ahí Galicia alcanza un 6,6% de alumnado aventajado, claramente por encima del 4,9% de España y a menos de un punto del 7,5% de la OCDE. Es su dato más competitivo y el que más la separa de la media estatal.

Retroceso en excelencia matemática

En matemáticas, en cambio, el aprobado es más justo: Galicia se queda prácticamente en la media española, con un 6% frente al 5,9% estatal. Y también se refleja una señal de alerta. Entre 2015 y 2022, la comunidad perdió 1,8 puntos porcentuales de alumnado aventajado en esta competencia, dentro de una caída generalizada de la excelencia matemática en España.

En lectura, el margen también es mínimo: 5,4% en Galicia, apenas una décima por encima del 5,3% de España. El resultado confirma la idea central: Galicia está por encima del promedio nacional en las tres competencias, pero no entra en el pelotón de cabeza europeo.

En el indicador global, Castilla y León, La Rioja, Asturias, Madrid y Cantabria lideran el mapa autonómico y superan la media OCDE; Galicia queda detrás, con una posición sólida pero aún insuficiente para hablar de excelencia internacional. Estaría justo detrás de Aragón y Navarra, que junto con Galicia logran porcentajes por encima de la media de España.

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Pero hay otra lectura de fondo, no solo de ranking. Cuando el estudio integra factores personales, familiares y de centro, Galicia aparece entre las comunidades con mejores resultados globales junto a Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Asturias, Aragón, Navarra y Madrid.