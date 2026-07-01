Galicia se sitúa a la cola de España con menos enfermeras, solo por delante de Murcia

No solo faltan médicos de familia. El Consejo General de Enfermería (CGE) advierte de que Galicia está a la cola de España en cuanto a enfermeras por habitante, solo por delante de Murcia. Tiene solo 5,53 profesionales por cada 1.000 habitantes, muy lejos de la media europea que se sitúa en 8,12.

Los colegios de enfermería advierten que esa situación «supone un riesgo enorme para la salud de una población cada vez más envejecida y con enfermedades crónicas que necesitan cuidados de profesionales expertos».

A pesar de que la ratio española mejoró en 9 centésimas con respecto a 2024 (6,36), el organismo que representa a los más de 358.000 enfermeras y enfermeros asegura de que es «un aumento insuficiente» y alerta de que siguen faltando aproximadamente 100.000 profesionales para cubrir las necesidades actuales del sistema sanitario en España.

«Llevamos décadas avisando de lo que están ocurriendo y estamos actualmente en tiempo de descuento. La falta de enfermeras y enfermeros en nuestro país no es ningún juego y parece que desde las administraciones no han entendido la importancia que tiene este asunto», afirma Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

Descenso de ratio en la UE

Estas cifras son extrapolables al resto de la Unión Europea, que por segundo año consecutivo vuelve a bajar sus ratios de 8,19 en 2024 a 8,12 en 2025. Algo que pone en evidencia la grave situación a la que se enfrenta la enfermería a nivel mundial. Aun así, estos países europeos que también tienen déficit de enfermeras y ofrecen mejores condiciones fomentan el éxodo de enfermeras provocando todavía una mayor fuga de enfermeras.

«Seguimos asistiendo a un deterioro constante de la sanidad no solo en nuestro país, sino en el resto de países vecinos de la Unión Europea y también a nivel mundial. La falta de compromiso con la profesión significa un auténtico desprecio a la enfermería, que a corto plazo se pagará muy caro», apunta Pérez Raya.

En cuanto a los datos por comunidades autónomas, las cifras no son mucho más esperanzadoras en este Informe de ratios 2025. Navarra, con 8,97 enfermeras por cada 1.000 habitantes, continúa liderando el ranking, seguida de País Vasco, con 8,21, que supera este año la media europea también.

En este sentido, los colegios de enfermería apuntan a que «aunque estén por encima del resto de comunidades, esto no significa que no necesiten más enfermeras para poder seguir dando unos cuidados óptimos, ya que las jubilaciones y el deseo de abandono de muchas profesionales también es latente en estas regiones», detalla Pérez Raya.

Canarias (7,71), Castilla y León (7,6), Aragón (7,47), Melilla (7,46), Asturias (7,39), Extremadura (7,14), Ceuta (6,97), Cantabria (6,77), Madrid (6,65), La Rioja (6,65) y Cataluña (6,58) ocupan los siguientes puestos y están por encima de la media nacional. Por último, cerrando la cola y por debajo de la media española, Castilla-La Mancha (6,33), Islas Baleares (6,24), Comunidad Valenciana (5,65), Andalucía (5,62), Galicia (5,33) y Murcia (5,23).

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«Ni el Ministerio de Sanidad ni las consejerías pueden permitir que no reciban los mismos cuidados alguien que vive en Navarra que alguien que lo hace en Galicia. Tal y como dice la Constitución, todos somos iguales y todos debemos ser atendidos en las mismas condiciones», expone el presidente de las enfermeras.