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Profesores detectan errores en el examen de Historia de España de la PAU extraordinaria en Galicia

Docentes critican la incorporación de múltiples imprecisiones en el texto de la primera prueba, mientras que los criterios de corrección de la CIUG planteaban dos errores como máximo

Alumnos en la convocatoria extraordinaria de la PAU en Santiago.

Alumnos en la convocatoria extraordinaria de la PAU en Santiago. / Xoan Álvarez / FDV

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Elena Ocampo

Vigo

El examen de Historia de España de la convocatoria extraordinaria de la PAU en Galicia cosecha críticas entre el profesorado. Tras la publicación de la prueba, varios docentes han detectado imprecisiones en la primera pregunta, en la que se pide al alumnado identificar «posibles errores» en un texto sobre el siglo XVIII y corregirlos posteriormente.

Aunque el enunciado de la prueba no fija un número concreto de errores que deban localizarse por parte del alumnado, los criterios de corrección distribuidos por la CIUG a comienzos de curso sí establecen una referencia que ha llamado la atención de los docentes.

En el documento de evaluación se especifica que la máxima puntuación en el apartado de identificación de errores se obtiene localizando dos errores, y el mismo criterio se aplica a la explicación y rectificación de los mismos. Esta circunstancia ha suscitado dudas entre algunos profesores, ya que consideran que el texto contiene bastantes más incorrecciones de las que contemplan los criterios.

Entre las principales imprecisiones señaladas figura la afirmación de que el crecimiento económico gallego de la primera mitad del siglo XVIII fue consecuencia de los principios del Despotismo Ilustrado. Los profesores recuerdan que ese crecimiento no suele vincularse a este fenómeno político, sino, entre otros factores, a la expansión del cultivo y a la mejora de la alimentación y de la producción agraria.

Además, añaden que el Despotismo Ilustrado se desarrolla fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XVIII, especialmente durante el reinado de Carlos III, por lo que su ubicación cronológica en el texto también resulta incorrecta.

Los docentes también cuestionan la referencia a la «adhesión a la causa de los Habsburgo» como explicación de las críticas a la Matrícula de Mar. Consideran que esa afirmación carece de sentido histórico, ya que la oposición al sistema respondía a las obligaciones del servicio naval y no a un conflicto dinástico ya superado décadas antes.

Del mismo modo, apuntan que el texto indica que la Matrícula de Mar fue eliminada en 1802, cuando en realidad ese año fue objeto de una reforma y su desaparición definitiva no llegó hasta 1873.

Sobre la referencia al Arsenal de Ferrol, algunos profesores consideran que la redacción es discutible más que errónea. Aunque el Arsenal constituyó un gran complejo industrial vinculado a la Armada, matizan que la construcción de los buques se realizaba propiamente en los astilleros y no que el Arsenal estuviese destinado a la «venta de barcos», expresión que sí consideran claramente desacertada.

Otra prueba con supuesta redacción confusa

Las críticas no se limitan a la primera pregunta. Otros docentes sostienen que el apartado 2.2 presenta una redacción confusa, lo que generó dudas entre el alumnado durante la prueba.

Según explica, muchos estudiantes no sabían si debían comparar la oposición al franquismo en el exterior con la desarrollada en el interior o, por el contrario, diferenciar la oposición surgida desde dentro del propio régimen —como determinados sectores de la Iglesia, del Ejército o grupos políticos como Tácito— de la oposición frontal al franquismo, representada por el movimiento obrero, el estudiantil o la oposición política interior y exterior.

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La CIUG fue consultada por este medio de comunicación en referencia a estas cuestiones después de que el examen se hiciese público y también las críticas del profesorado, aunque por el momento no ha realizado una valoración sobre las observaciones planteadas por los docentes.

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Fuente: Faro de Vigo

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