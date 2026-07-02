Alfonso Rueda celebra el primer aniversario de la gestión autonómica del litoral: «Podemos vivir de la costa y preservarla»

Justo un año después de asumir las competencias sobre el litoral tras una dura negociación con el Gobierno central y una sentencia del Tribunal Constitucional, la Xunta ha querido celebrar la efemérides con un acto institucional en Muxía en el que el presidente, Alfonso Rueda, ha reivindicado que la gestión autonómica de la costa es «la mejor garantía» para proteger el territorio e impulsar la economía en la costa gallega.

«Lo que queríamos con esta competencia es decir que vivimos en la costa y podemos vivir de la costa también cuidándola y preservándola», ha señalado en el acto 'Un año gestionando nuestro litoral', desarrollado en el Parador de A Costa da Morte, en Muxía (A Coruña).

Ha citado «las maravillas» de la costa más larga de España, con 2.555 kilómetros, que son 1.659 de perímetro costero junto con 432 kilómetros que rodean sus cientos de islas e islotes y los 464 kilómetros de sus marismas y arenales. Eso estuvo «siempre» y ahora lo necesario es «evolucionar con los tiempos y hay que aprovechar al máximo» los recursos, con muchos «tesoros que ahora hay que recuperar», comentó.

«Llevamos un año de una competencia que bien sabéis lo que nos costó, porque ahora esto parece fácil, pero por esto hubo que luchar mucho», ha proseguido, si bien ha matizado que después de mucho trabajo y mejora todavía «queda por hacer».

El responsable autonómico ha destacado la «agilidad» a la hora de otorgar permisos y concesiones, ya que tras la asunción de esta competencia se han resuelto más de 1.800 concesiones y autorizaciones «gracias a la simplificación administrativa de manera digital y a la unificación de tasas».

Además, ha ensalzado que la Administración autonómica ha fomentado durante este año la actividad turística autorizando por primera vez la apertura ininterrumpida de más de 900 servicios de temporada desde Semana Santa hasta el 31 de octubre.

Otra de las iniciativas, ha recordado, ha sido la senda del litoral, de la cual se ha presentado este miércoles la aplicación oficial y los elementos de señalización.

«Además de algo muy útil es casi como un símbolo de todo lo que tenemos y cómo poder disfrutarlo», ha apuntado Rueda, que ha bromeado sobre que no pensó que la herramienta para móviles fuese a llegar a tiempo.

Esta aplicación sirve para hacer el Camino del Litoral, para ir desde Ribadeo hasta A Guarda por la costa o acabar en Tui (Pontevedra), con otra etapa a través de un camino fluvial que sube el río Miño.

Esta ruta, que está previsto que se ponga en servicio el próximo mes, abarca 1.300 kilómetros divididos en 52 etapas, conectando 78 ayuntamientos.