Ana Pontón defiende un voto exterior «con garantías», pero limitar a los vecinos de los concellos el sufragio en los comicios municipales

En el frente abierto por los populares en torno a la 'ley de nietos' y su posible impacto electoral, este jueves es la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien se ha pronunciado, para defender que el voto exterior debe darse «con garantías», aunque ha subrayado que es «importante» que en los comicios municipales se garantice que «vote la gente que resida en el ayuntamiento».

Así respondió a la pregunta sobre si cuestiona que votantes con nacionalidad española en el exterior puedan ejercer su derecho a voto en las elecciones locales de un municipio en el que no residen, Pontón ha remarcado que defiende que «se cumpla la ley». Recalcó al respecto que el BNG mantiene las posiciones expresadas "cuando se debaten las leyes», subrayando que «es importante que en las elecciones municipales pueda votar la gente residente en esos ayuntamientos». «Eso es algo que tenemos que garantizar y nuestra posición ha sido muy clara», enfatizó.

Con todo, la líder nacionalista sostiene que «cada debate tiene sus tiempos» y considera que la postura del PP respecto a la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos', que permite la nacionalización de descendientes de exiliados españoles, supone «una incongruencia enorme».

Explicaciones del PP

«Quien tiene que dar hoy explicaciones es el PP y Rueda, que hace días decía que la emigración era muy importante para Galicia y después lo que hizo fue repetir ese argumentario cutre desde Génova y poner en cuestión el derecho de toda esa emigración a votar», sentencia.

Pontón recordó asimismo que en Galicia «pasaron cosas muy graves con el voto de la emigración», que «fomentó el PP para manipular el voto de la emigración, carretando sacos de votos y comprando votos».

En este contexto, ha afirmado que el voto «tiene que hacerse con garantías», insistiendo en que «hay una ley que reconoce ese derecho» y se debe evitar que «pase lo que ya pasó».

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«Es una hipocresía que ahora quieran generar dudas sobre qué va a pasar en las siguientes elecciones utilizando la emigración y que lo haga el propio PP. Me parece una incoherencia terrible, de Feijóo y de Rueda, que un día dice que la emigración es muy importante para Galicia y al día siguiente ataca el derecho a que puedan votar, única y exclusivamente porque se lo manda Madrid», lamenta.

Fuente: Faro de Vigo