Las comunidades con litoral coordinan una posición común ante la reforma del Reglamento de Costas

Las comunidades autónomas con litoral han celebrado este martes en una reunión conjunta para analizar el futuro marco normativo que regula el litoral y coordinar una posición común ante la reforma del Reglamento de Costas que ha lanzado el Ministerio para la Transición Ecológica que, entre otros objetivos, busca limitar a un máximo de 75 años la duración de la concesiones en el dominio público marítimo-terrestre y que las autorizaciones para ocupar el litoral se otorguen mediante concurso público, evitando prórrogas automáticas, todo ello tras una advertencia de sanción por parte de la Comisión Europea.

El encuentro, celebrado en Barcelona, ha reunido a representantes de Galicia, Canarias, el País Vasco, Cantabria, Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Según ha informado la Generalitat valenciana, la reunión ha servido para analizar el futuro marco normativo que regula el litoral y coordinar una posición común ante la reforma impulsadas por el Gobierno.

Durante la jornada se ha abordado la situación actual de la modificación del Reglamento General de Costas, actualmente en tramitación, así como las alegaciones presentadas por las distintas comunidades autónomas.

Los asistentes han analizado las principales cuestiones que plantea la reforma, han intercambiado puntos de vista sobre su posible incidencia en la gestión del dominio público marítimo-terrestre, han estudiado los distintos escenarios que podrían plantearse una vez finalice y han coincidido en la necesidad de mantener una actuación coordinada para defender aquellas cuestiones que consideran prioritarias para una gestión eficaz del litoral.

Asimismo, han iniciado los trabajos para elaborar propuestas conjuntas orientadas a una futura actualización de la ley de costas, han compartido experiencias y han puesto en común diferentes planteamientos para adaptar la normativa vigente al actual reparto competencial.

Fuente: Faro de Vigo