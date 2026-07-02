Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas de María PitaAmper mueve fichaLa Soleada no se tiraCalendario del DeportivoNueva terraza en O ParroteEntrevista a Pablo Alborán
instagramlinkedin

Frente común

Las comunidades con litoral coordinan una posición común ante la reforma del Reglamento de Costas

El Gobierno central pretende limitar las concesiones en el litoral a 75 años, establecer concursos públicos para adjudicarlas y evitar las prórrogas automáticas

Un paseo de madera en una playa gallega.

Un paseo de madera en una playa gallega. / FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. S.

Santiago

Las comunidades autónomas con litoral han celebrado este martes en una reunión conjunta para analizar el futuro marco normativo que regula el litoral y coordinar una posición común ante la reforma del Reglamento de Costas que ha lanzado el Ministerio para la Transición Ecológica que, entre otros objetivos, busca limitar a un máximo de 75 años la duración de la concesiones en el dominio público marítimo-terrestre y que las autorizaciones para ocupar el litoral se otorguen mediante concurso público, evitando prórrogas automáticas, todo ello tras una advertencia de sanción por parte de la Comisión Europea.

El encuentro, celebrado en Barcelona, ha reunido a representantes de Galicia, Canarias, el País Vasco, Cantabria, Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Según ha informado la Generalitat valenciana, la reunión ha servido para analizar el futuro marco normativo que regula el litoral y coordinar una posición común ante la reforma impulsadas por el Gobierno.

Durante la jornada se ha abordado la situación actual de la modificación del Reglamento General de Costas, actualmente en tramitación, así como las alegaciones presentadas por las distintas comunidades autónomas.

Los asistentes han analizado las principales cuestiones que plantea la reforma, han intercambiado puntos de vista sobre su posible incidencia en la gestión del dominio público marítimo-terrestre, han estudiado los distintos escenarios que podrían plantearse una vez finalice y han coincidido en la necesidad de mantener una actuación coordinada para defender aquellas cuestiones que consideran prioritarias para una gestión eficaz del litoral.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, han iniciado los trabajos para elaborar propuestas conjuntas orientadas a una futura actualización de la ley de costas, han compartido experiencias y han puesto en común diferentes planteamientos para adaptar la normativa vigente al actual reparto competencial.

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La número dos de la Fiscalía gallega vuelve a casa tras 28 años: “La Fiscalía es esencial para defender la legalidad”
  2. A Coruña ya compite con el Mediterráneo por los turistas del verano
  3. La imagen más discreta de García Ortiz: emocionado y en segunda fila en la toma de posesión de su esposa
  4. La cantante Rosalía se cuela en el comentario de texto de la PAU en Galicia
  5. Galicia entra en la liga cara del alquiler de playa: los precios suben un 60% en cinco años y supera ya a Valencia o Canarias
  6. Declarado un incendio forestal en el parque natural Fragas do Eume
  7. Boom sin freno: Galicia duplica la oferta vacacional y el piso turístico es el dueño del verano
  8. Galicia triplica en cinco años las fincas en manos de la Xunta por el abandono del rural

La militancia socialista elegirá el 19 de julio a sus candidatos a las municipales en Santiago, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Ponteareas, Narón y Oleiros

La militancia socialista elegirá el 19 de julio a sus candidatos a las municipales en Santiago, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Ponteareas, Narón y Oleiros

El BNG irá «a por todas» en las municipales para crecer y «ganar la hegemonía» en Galicia

El BNG irá «a por todas» en las municipales para crecer y «ganar la hegemonía» en Galicia

Las comunidades con litoral coordinan una posición común ante la reforma del Reglamento de Costas

Las comunidades con litoral coordinan una posición común ante la reforma del Reglamento de Costas

Alfonso Rueda celebra el primer aniversario de la gestión autonómica del litoral: «Podemos vivir de la costa y preservarla»

Los informes psiquiátricos copan casi la mitad del trabajo del Imelga: más de 14.000 en un solo año

Los informes psiquiátricos copan casi la mitad del trabajo del Imelga: más de 14.000 en un solo año

Pontón recuerda que "con Fraga votaban los muertos" ante las críticas del PP por la 'ley de nietos'

Pontón recuerda que "con Fraga votaban los muertos" ante las críticas del PP por la 'ley de nietos'

Condenado a nueve años y medio de cárcel el exdiputado autonómico Xabier Ron por violar a una menor alumna suya

Condenado a nueve años y medio de cárcel el exdiputado autonómico Xabier Ron por violar a una menor alumna suya

Profesores de seis institutos gallegos piden a la CIUG revisar una pregunta de Historia de España de la PAU extraordinaria

Profesores de seis institutos gallegos piden a la CIUG revisar una pregunta de Historia de España de la PAU extraordinaria
Tracking Pixel Contents