El 92% de las familias monoparentales de Galicia, abocadas a perder las ayudas de la Xunta al no disponer de un certificado

Uno de cada diez hogares gallegos ya es monoparental. Es un modelo de familia que va en aumento. Pero para un padre o una madre criar solos a sus hijos es todo un reto. La Xunta les otorga una protección especial, con una serie de ventajas y descuentos, pero para beneficiarse deben inscribirse en un registro y solicitar un certificado. En estos momentos, hay 8.800 familias apuntadas, que ya tienen acceso a bonificaciones y acceso preferente a ayudas sociales o servicios.

Aun así, todavía son un porcentaje pequeño si se compara con el número total de núcleos monoparentales que hay en Galicia. Según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), suman más de 112.000. Es decir, solo el 8 por ciento dispone del certificado que le da acceso a las ventajas que la Xunta pone a su disposición.

Y esto sucede a pesar de que la Consellería de Política Social ha habilitado un procedimiento lo más «ágil y sencillo» posible para inscribirse en el registro. Se puede realizar a través de la sede electrónica de la Xunta. «Además, todas las familias monoparentales disponen del certificado en formato digital a través de la aplicación XUNTA.EU y se permite también acceder a copias. Recordamos que el certificado y la aplicación son totalmente gratis», aclaran desde el departamento que dirige Fabiola García.

Definición y beneficios

En 2021 con la Ley de Impulso Demográfico la Xunta amplió el concepto de familia monoparental a todas aquellas en las que un solo progenitor tiene la custodia exclusiva del hijo o hijos, aunque perciba una pensión de alimentos.

¿Y cuáles son los beneficios de contar con este certificado de familia monoparental? En el caso de la Xunta se tiene en cuenta en el acceso a la Renta de Integración Social (Risga) y a las ayudas de inclusión social. También se otorga una puntuación adicional en la adjudicación de plazas en escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años y se rebaja un 20 por ciento la tarifa del comedor escolar en estas guarderías.

Estas 8.800 familias disfrutan también de bonificaciones en los precios de los campamentos juveniles durante el verano y tienen preferencia en la adjudicación de plazas en residencias juveniles para chavales de 16 a 30 años. Igualmente, se les da prioridad en la admisión del alumnado en centros educativos con financiación pública y contarán con puntuación adicional en el acceso al servicio de las casas niño.

Si piden el Bono Concilia Familia, para contratar servicios para el cuidado de sus hijos, la ayuda subvencionable se elevará del 75 al 100 por ciento. Y también tendrán prioridad para entrar en las Residencias do Tempo Libre de la Xunta o para participar en los programas específicos de apoyo que desarrolla Cáritas para facilitar el acceso al empleo y prevenir el riesgo de exclusión social.

Y como novedad en 2026 entró en vigor una bajada del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) del 8 por ciento al 3 por ciento para las familias monoparentales que compren una vivienda. El tributo será del cero por ciento si el inmueble está en una zona poco poblada.

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Críticas al Gobierno

Desde Política Social explican además que los concellos también pueden aplicar beneficios a estas familias. Sin embargo, el certificado de hogar monoparental no tiene validez fuera de la comunidad autónoma. De hecho, la Xunta carga contra el Gobierno por carecer de una normativa estatal aplicable al conjunto de las comunidades autónomas. «La realidad es que pese a las reiteradas promesas del Gobierno de España en este ámbito, a día de hoy el proyecto de ley estatal de Familias —que incluía una definición de familia monoparental única en España y también un título único— lleva más de dos años bloqueado en el Congreso de los Diputados», denuncia el departamento que dirige Fabiola García. En concreto, explican que esta normativa acumula ya 91 prórrogas al trámite de enmiendas por decisión de la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar.