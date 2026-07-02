Galicia se prepara para la operación salida del verano: la DGT espera 16 millones de desplazamientos en coche por el norte

Las vacaciones de verano de millones de españoles están a punto de comenzar, con los viajes por carretera como una de las opciones favoritas, sobre todo para aquellos que eligen moverse a lo largo y ancho del territorio nacional. La Dirección General de Tráfico (DGT) espera más de 104 millones de movimientos de largo recorrido por las vías del país en esta Operación Especial Verano, que arranca este viernes, 3 de julio, a las 15.00 horas y finalizará el 31 de agosto.

La previsión es que el noroeste-cantábrico, que engloba a Galicia, Principado de Asturias y Cantabria, concentre el 15 % del tráfico, lo que se traduce en 16,5 millones de desplazamientos a lo largo del periodo estival. Este año, la campaña de la DGT comprende cuatro operaciones especiales, dispositivos específicos para todos los fines de semana estivales, así como campañas de vigilancia de motocicletas y de control de velocidad y consumo de alcohol y drogas. El objetivo, explican, es "reducir la siniestralidad".

De este modo, el organismo dependiente del Ministerio del Interior calcula que en el mes de julio se producirán alrededor de 49,7 millones de viajes, mientras que en agosto, con una mayor actividad, se alcanzarán los 54,5 millones. De cumplirse estas previsiones, la cifra de desplazamientos superaría la del año pasado, cuando por primera vez se rebasaron los 100 millones. En esta primera fase de la campaña, que durará hasta la medianoche del domingo 5 de julio, la DGT espera 4,8 millones de desplazamientos de largo recorrido.

"Esta primera operación sumará los desplazamientos de quienes comienzan sus vacaciones en el mes de julio y los movimientos habituales de fin de semana, lo que provocará un importante incremento de la intensidad circulatoria en las principales vías de salida de los grandes núcleos urbanos y en los itinerarios hacia destinos turísticos y segundas residencias", explican desde la Dirección General de Tráfico. Así, durante el retorno del domingo, el tráfico, según apunta el organismo, se concentrará en sentido hacia los núcleos urbanos, donde se prevén las principales retenciones por la tarde y primeras horas de la noche.

Este es, además, el primer verano con obligación de llevar la V-16 para preseñalizar cualquier incidencia que se produzca en carretera y obligue a detener el vehículo.

¿Cómo se controlará el tráfico el día del eclipse?

El eclipse total del próximo 12 de agosto, con Galicia como lugar privilegiado desde el que observar este fenómeno, traerá consigo miles de desplazamientos con el propósito de encontrar el punto exacto desde el que contemplarlo. Es por ello que la DGT incorpora una planificación específica, todavía pendiente de hacerse pública, para gestionar la movilidad en una jornada en la que se esperan elevadas concentraciones de vehículos y personas en los puntos de observación.

Otros planes especiales

Asimismo, se activarán dos planes especiales, uno de ellos con especial relevancia en Galicia. La Operación Paso de Portugal intensificará la vigilancia del tráfico y la información de servicio en las carreteras de acceso a los pasos fronterizos para garantizar una mayor seguridad en el flujo de los 270.000 vehículos previstos que se desplazarán desde Europa al país vecino.

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A esto se suma la clásica Operación Paso del Estrecho (OPE), con una previsión de 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos que atravesarán España para embarcar con destino al norte de África.

Fuente: El Correo Gallego