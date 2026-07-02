La militancia socialista elegirá el 19 de julio a sus candidatos a las municipales en Santiago, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Ponteareas, Narón y Oleiros

El PSdeG-PSOE afronta este mes de julio su primer gran movimiento interno de cara a las elecciones municipales de 2027. Galicia celebrará primarias para elegir cabeza de lista en siete ayuntamientos: Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Narón, Oleiros y Ponteareas, según decisión del PSOE.

El PSOE ha decidido que las primarias para elegir alcaldable se aplican a las alcaldías de municipios de más de 20.000 habitantes. En los procesos municipales, además, la celebración debe estar autorizada por la Comisión Federal de Listas y avalada por más del 50% de la militancia del ámbito correspondiente.

En las ciudades donde gobierna el PSOE, caso de Vigo o A Coruña, los candidatos serán los regidores, y no habrá primarias. Las primarias afectan a las alcaldías de municipios de más de 20.000 habitantes, pero es llamativo que queda fuera la ciudad de Ourense, donde los socialistas están en la oposición. En casos excepcionales, la dirección puede decidir no convocar primarias. Podría ser el caso de Ourense, donde la candidata podría ser Natalia González, la portavoz del partido en el concello de las Burgas. El hecho de que un ayuntamiento no figure en el calendario de julio no significa necesariamente que quede fuera de todo el proceso, ya que las propias bases prevén que la Comisión Ejecutiva Federal acuerde también calendarios para septiembre y noviembre.

El calendario: candidaturas esta semana y votación el día 19

El proceso será muy rápido. El Comité Federal convocó las primarias el 27 de junio y el cierre censal válido se fijó el 1 de junio de 2026. La comunicación de los ámbitos incluidos en el calendario de julio se abrió del 29 de junio al 1 de julio, hasta las 12.00 horas.

La presentación de precandidaturas se concentra entre el 2 y el 3 de julio, también hasta las 12.00 horas. Ese mismo 3 de julio está prevista la proclamación de precandidaturas. A partir de ahí se abre la fase decisiva de avales: del 4 al 11 de julio, hasta las 12.00 horas. La proclamación provisional de candidatos se realizará el día 11.

La campaña interna de información se desarrollará entre el 12 y el 18 de julio. La primera vuelta se votará el domingo 19 de julio. Si fuera necesaria una segunda vuelta, se celebraría el domingo 26, con una nueva campaña entre el 20 y el 25 de julio, según el calendario gráfico del proceso.

Quién puede presentarse

Las bases federales establecen que puede concurrir como precandidato cualquier militante o afiliado directo del PSOE en pleno uso de sus derechos orgánicos. También se abre la puerta a personas que no sean militantes ni afiliadas directas, siempre que se comprometan expresamente con los principios y valores socialistas y cumplan los requisitos normativos del partido. En ese caso, deberán suscribir el llamado Compromiso Socialista.

Para formalizar la precandidatura, los aspirantes deben comunicar oficialmente su intención de concurrir mediante el impreso correspondiente, aceptar las normas del proceso y, en particular, las reglas sobre medios materiales y financiación. Una vez verificada la precandidatura, el partido facilitará los impresos para recoger avales, el dato total del censo del ámbito afectado, el número de avales necesarios y los contactos de las agrupaciones.

Avales: entre el 15% y el 20% de la militancia

En las primarias municipales, los aspirantes no pasan automáticamente de precandidatos a candidatos. Para lograrlo deberán reunir avales de la militancia, afiliación directa y Juventudes Socialistas del ámbito correspondiente. Las bases fijan para los procesos municipales un mínimo del 15% y un máximo del 20% del censo.

Los avales podrán ser electrónicos, a través de la plataforma habilitada por la Comisión Ejecutiva Federal, o en papel, mediante modelo oficial. Nadie podrá avalar a más de una precandidatura distinta; si lo hace, esos avales serán nulos. Antes de que se verifiquen los avales, cada precandidato deberá aportar también su declaración de bienes, actividades e intereses y el Compromiso Socialista firmado.

Si en alguno de los siete concellos solo se proclama una precandidatura, o si después del proceso de avales solo queda una candidatura, no habrá votación. Esa persona será considerada electa para encabezar la lista y el resultado se elevará a la comisión de listas correspondiente.

Quién vota

El derecho a voto corresponde a los militantes y afiliados directos del PSOE y de Juventudes Socialistas del ámbito territorial afectado, siempre que estén en pleno uso de sus derechos orgánicos. El censo válido es el del cierre cuatrimestral anterior a la convocatoria, fijado el 1 de junio de 2026, actualizado y verificado por el Departamento de Atención al Militante y a la Ciudadanía.

La jornada de votación, si llega a celebrarse, se desarrollará de 10.00 a 20.00 horas. Como norma general, las agrupaciones municipales, locales o de distrito funcionarán como centros de votación, aunque el partido podrá agrupar centros pequeños o establecer horarios reducidos en aquellos con menos de 100 electores.

Campaña interna y debates

Durante la campaña de información, las candidaturas proclamadas dispondrán de medios en igualdad de condiciones: un espacio físico en la sede del ámbito territorial correspondiente, un espacio en la web oficial del partido, la posibilidad de dirigirse una vez por correo postal al cuerpo electoral con cargo a los fondos del PSOE, comunicaciones digitales dentro de los límites que fije la Comisión de Ética y coordinación con la oficina de prensa del partido.

El Comité Organizador deberá facilitar la celebración de debates y las bases establecen que se celebrará al menos uno entre todos los candidatos, previa consulta con sus representantes. Las candidaturas, en todo caso, deberán respetar la normativa interna, las instrucciones del Comité Organizador y los criterios de imagen corporativa del PSOE.

Cómo se gana

Una candidatura será considerada electa si supera el 50% de los votos válidos a candidaturas en la primera vuelta. Si ninguna alcanza ese umbral, se celebrará una segunda vuelta el 26 de julio, en la que ganará la candidatura con mayor porcentaje de votos válidos.

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La ratificación definitiva dependerá del tipo de municipio. Las candidaturas a capitales de provincia y a alcaldías de ciudades de más de 50.000 habitantes corresponden al Comité Federal. En los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes, la ratificación corresponde a los comités regionales, de nacionalidad o autonómicos.