Acceso a la universidad
Casi la mitad de los inscritos en la PAU extraordinaria en Galicia repiten los exámenes para mejorar la nota
Alrededor de 1.300 jóvenes reinciden para intentar acceder a carreras más reñidas y que exigen calificaciones elevadas, aunque la potencial mejora puede no llegar a tiempo para el próximo curso
Casi 3.000 jóvenes finalizan este jueves la convocatoria extraordinaria de la prueba de acceso a la universidad (PAU) en Galicia. Los perfiles de los que acuden a la 'repesca' son diversos, desde los que fueron a la recuperación para titular en Bachillerato —incluidos los que conciben la PAU como un recurso al que echar mano si hace falta— a los que están dispuestos a revivir el proceso de hace un mes para arañar unas décimas que les acerquen un poco más a la titulación deseada. Según la CiUG, un 44 por ciento regresa al examen para subir nota frente a un 56 por ciento matriculado en la prueba por primera vez. Teniendo en cuenta el total de inscritos, 2.918, ascienden, respectivamente, a 1.283 y de 1.635 matriculados.
El grueso de los que acuden a la PAU en busca de una segunda oportunidad para acercarse a la carrera de sus sueños procede de la convocatoria ordinaria: 948 jóvenes. La PAU previa fue polémica en Galicia por las críticas del profesorado de instituto de Historia de España y de Dibujo Técnico a los exámenes que condujeron a la CiUG a flexibilizar los criterios de corrección, críticas que vuelven a repetirse en Historia de España.
¿Cómo funciona la PAU para subir nota?
La CiUG permite que el alumnado que superó la PAU en la convocatoria ordinaria puede presentarse a la extraordinaria para mejorar su nota. Eso sí: la nota de la parte obligatoria es una única calificación y, para mejorarla, deben examinarse de las cinco materias de esa fase. En la parte voluntaria, la dinámica es diferente porque ahí si se contemplan las asignaturas de forma aislada. La mayoría de los inscritos acuden con todo, pero hay 165 que van solo con la fase general y 1.002 solo con la parte voluntaria.
Lo positivo, y de ahí que haya tantos voluntarios para repetir la prueba, es que «siempre se conserva la mejor de las calificaciones obtenidas». El que no haya riesgo y tener la materia fresca anima a muchos jóvenes a dar el paso.
Con todo, la CiUG les recuerda a quienes repiten la prueba para mejorar sus opciones para entrar en carreras de mucha demanda que en el proceso de admisión tiene prioridad el estudiantado que superó la PAU en la convocatoria ordinaria o en las anterioes. «Si mejoras la nota de admisión esta no tendrá efectos hasta el curso siguiente», avisan.
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Fuente: Faro de Vigo
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