Las muertes por calor en junio ya igualan en Galicia a las del frío en enero

Galicia encara en estos momentos un aviso rojo por calor en el interior de Pontevedra, una señal de emergencia que llega cuando los datos de mortalidad ya han dejado una advertencia contundente: el calor mata en Galicia al mismo ritmo que el frío.

En solo un mes, junio, las altas temperaturas dejaron 88 muertes atribuibles en la comunidad. Pues bien, son exactamente las mismas que el frío provocó en enero en el arranque de este año 2026, siendo el mes que tradicionalmente concentra el mayor impacto sanitario del invierno.

El dato, recogido por el sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III, marca un cambio de escala: el calor ha dejado de ser una incomodidad puntual para convertirse en una amenaza directa para la salud pública gallega. Sobre todo, por el alto porcentaje de población envejecida y, también, de pacientes con patologías crónicas. Ambos colectivos se encuentran en el centro de la diana de las descompensaciones por calor.

La comparación es relevante porque no enfrenta dos veranos, sino dos estaciones opuestas. En enero, el riesgo procede de las bajas temperaturas y la fragilidad cardiovascular y respiratoria. En junio, con el verano recién estrenado, el exceso térmico ya ha producido un impacto equivalente. MoMo no contabiliza certificados individuales por golpe de calor, sino estimaciones estadísticas de mortalidad atribuible a la temperatura; por eso sus datos pueden variar conforme se consolidan las notificaciones.

En junio, el panel recoge en Galicia 2.349 defunciones observadas frente a 2.510 estimadas de base, y el indicador específico de temperatura asigna 88 muertes al calor. En mayo ya figuraban 17 defunciones atribuibles a temperatura; julio aparece todavía con información muy parcial.

El salto gallego encaja en un junio extremo a escala estatal. España superó el millar de muertes atribuibles a altas temperaturas, según los datos provisionales citados por Greenpeace, en un mes marcado por una ola de calor temprana y persistente. El norte, que durante años funcionó como refugio informal para escapar del calor peninsular, aparece ahora dentro del mapa de riesgo sanitario.

Lugo y Santiago, sin refugios climáticos

Greenpeace advierte este jueves de que España vuelve a suspender en adaptación urbana: solo una de cada tres capitales de provincia cuenta con refugios climáticos y la situación apenas mejora respecto a 2025. La organización subraya que el norte ya no es un destino seguro frente al calor y señala que Oviedo, Santander, Lugo y Santiago carecen de refugios climáticos, pese a las alertas sanitarias rojas de mayo y junio. «El verano que conocíamos ya no existe», resume Elvira Jiménez, responsable de adaptación de Greenpeace, que reclama espacios gratuitos, accesibles, con agua, descanso y horarios útiles.

La Xunta, por su parte, anunció en enero la creación en Ourense del primer refugio climático urbano de Galicia, con 340.000 euros para transformar la avenida Otero Pedrayo en un corredor verde lineal. La actuación, prevista a lo largo de 2026, incorporará más sombra natural y menor impermeabilización del suelo para rebajar en torno a tres grados la temperatura superficial local y probar una metodología replicable en otras urbes gallegas. Se trata de la ciudad y la provincia que registra las temperaturas de largo más tórridas y excesivas de Galicia, junto con el Baixo Miño. El «horno» de la comunidad.

Noticias relacionadas

Galicia sigue siendo un territorio envejecido, con viviendas desigualmente preparadas para soportar frío y calor, y con una cultura preventiva más orientada al invierno. Pero la amenaza cada vez más palpable de las olas de calor sobre la salud pública exige alertas comprensibles, seguimiento de personas vulnerables, sombra, agua y refugios disponibles.