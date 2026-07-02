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Una mujer mata a su madre octogenaria en O Carballiño

Está detenida e ingresada en el área de Psiquiatría del CHUO

La vivienda de A Granxa, en O Carballiño, donde ocurrió el presunto matricidio.

La vivienda de A Granxa, en O Carballiño, donde ocurrió el presunto matricidio. / Iñaki Osorio

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Lucila González

Una mujer con trastornos psiquiáticos se ha confesado autora de la muerte de su madre, de 82 años, en O Carballiño.

El presunto homicidio, que investiga la Guardia Civil, ocurrió en la madrugada de este jueves en la casa en la que convivían en la pequeña aldea de A Granxa, en la parroquia de Seoane.

Según apuntan fuentes de la Benemérita, la presunta matricida—que se halla en la treintena— sufre trastornos psiquiáticos. Tras los hechos, la encontraron deambulando y dando gritos por el pequeño núcleo de población, en el que residen pocos vecinos.

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, procedió a su detención y fue ingresada en el área de Psiquiatría del CHUO.

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En el mismo hospital se halla el cadáver de la víctima para proceder a la autopsia.

Fuente: Faro de Vigo

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