O Encontro da Toxa analizará los retos económicos e industriales para Galicia en su quinta edición

O Encontro da Toxa celebrará los días 16 y 17 de julio su quinta edición en el Pabellón de Congresos y Exposiciones de A Toxa, con un programa centrado en los grandes retos económicos, industriales y geopolíticos que afectan a Galicia. El foro está impulsado por Cesuga, institución presidida por el economista y empresario Venancio Salcines, y reunirá a empresas, instituciones y expertos para analizar el nuevo orden global, las debilidades de Europa y las oportunidades de la comunidad en un contexto marcado por la incertidumbre internacional.

Uno de los ejes principales será la agenda industrial gallega, con una intervención de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sobre las prioridades para reforzar el tejido productivo, atraer inversión y acelerar la transformación tecnológica. También se abordarán las oportunidades vinculadas al ámbito de la defensa y el papel que Galicia puede desempeñar a partir de sus capacidades productivas, tecnológicas y de talento.

El programa incluirá además mesas sobre empresa familiar, liderazgo, reputación y marca Galicia. Entre los participantes figuran Ignacio Rivera, CEO de Hijos de Rivera; José Manuel Entrecanales, CEO de Acciona; Justo Sierra, presidente de Asime y Urovesa; y representantes de compañías e instituciones como PWC, Oracle, Turismo de Galicia, Nueva Pescanova o El Pulpo.

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Durante la cita se entregarán también el premio Empresario Gallego del Año y el Premio Arquitectura en Madera, que reconoce proyectos destacados por su calidad, innovación y sostenibilidad. La edición cuenta con el respaldo de empresas como Cobre San Rafael, Ence, Hijos de Rivera, PWC, Banco Sabadell, Sabseg y Vegalsa-Eroski, entre otras.