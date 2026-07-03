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Besteiro acusa a la Xunta de «esparcir plantas de residuos» por Galicia «sin orden» y «de espaldas a la ciudadanía»

El líder socialista visita Teo para apoyar a los vecinos que se oponen a una nueva planta autorizada por la Xunta en este concello coruñés

Gómez Besteiro visita la planta de residutos de Teo y habla con los afectados.

Gómez Besteiro visita la planta de residutos de Teo y habla con los afectados. / XoÁn Álvarez

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R. S.

Santiago

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al Gobierno de Alfonso Rueda de «esparcir plantas de residuos» por toda la geografía gallega «sin orden, sin información» y «de espaldas a la ciudadanía». Besteiro, tal y como ha informado el PSdeG en un comunicado, ha visitado este martes Cacheiras, en Teo (A Coruña), junto a vecinos que se oponen al proyecto que la Xunta autorizó en una zona próxima a viviendas.

En la compañía de representantes de la Plataforma Stop Planta de Residuos-Cacheiras, el líder socialista ha señalado que existe «una oposición real» a la instalación que calificó de «ejemplo de políticas que está desarrollando el PP».

«Lo vimos la semana pasada en Laracha, lo vimos con el proyecto de Altri: hay una falta de planificación absoluta», ha indicado para añadir que «lo peor es que se actúa de espaldas a la ciudadanía».

El secretario xeral del PSdeG ha asegurado que hay una falta de transparencia y de claridad con los vecinos en relación con este tipo de proyectos que se dan por hechos y que se quieren imponer.

José Ramón Gómez Besteiro ha reconocido que ese tipo de plantas «son necesarias», pero ha insistido en que su situación requiere de una planificación «adecuada» en todo el territorio. «Una planificación que no está dispuesto a hacer el PP», ha criticado para subrayar que se debe garantizar que son respetuosas con el medio ambiente y con la población.

En el caso concreto de Cacheiras, ha destacado el movimiento de tráfico pesado que va a generar «polvo, contaminación del aire y sobre todo, del suelo». «Va a ser una actividad molesta en un lugar poco recomendable», ha dicho.

«Estas plantas no se pueden situar sin ningún tipo de orden», ha argumentado Besteiro, que ha explicado que el PSOE va a hacer frente al proyecto desde el Parlamento y va a reclamar un informe técnico sobre su impacto.

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Para ello, el PSdeG ha registrado una batería de iniciativas en relación con la planta. «Estos proyectos se deben instalar en lugares donde no generen problemas para los vecinos», ha insistido Besteiro.

Fuente: Faro de Vigo

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