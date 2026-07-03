La gallega Verónica Martínez Barbero liderará la nueva dirección estatal de Sumar, con Paulo Carlos López entre sus integrantes

La única candidatura, y por tanto la que saldrá adelante en la próxima asamblea de julio, para dirigir Sumar está encabezada por la gallega Verónica Martínez Barbero, quien actualmente ejerce como portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se coloca como el principal referente político de un espacio en el que ya no estará la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

A su ya esperada ausencia, pues ella misma anunció en febrero que abandonaría la primera línea política y que no sería la candidata de la nueva alianza de izquierdas en las próximas elecciones generales, se suman otras como la de los diputados Carlos Martín o Agustín Santos, quien fuera número dos de la lista a la Cámara Baja encabezada por Díaz.

Tampoco repiten los 'escuderos' de la excoordinadora general Lara Hernández, quien abandonó este miércoles todos sus cargos una vez archivada la investigación interna contra ella por presunto acoso laboral: Txema Guijarro, secretario general del grupo parlamentario, y el también gallego Manolo Lago, exasesor ministerial y antigua mano derecha de la vicepresidenta.

Nuevos nombres

Entre los nombres nuevos destaca el de un gallego, Paulo Carlos López, profesor titular en el Departamento de Ciencia Política de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y secretario general de la formación en la comunidad. En la lista, que por el momento tiene carácter provisional al no estar aún ordenada por puestos, algo que se puede hacer hasta este domingo, 5 de julio, destacan otros nombres como el juez Juan Pedro Yllanes, la diputada andaluza Esperanza Gómez, la eurodiputada Estrella Galán o la dirigente vasca Alba García.

También figuran el exconcejal en el Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata, la responsable de feminismo de la formación Amanda Andrades o el exdirector de gabinete de Díaz Josep Vendrell, entre otros perfiles. Dentro de los nombres que repiten están los diputados nacionales Lander Martínez, Viviane Ogou, Laura Vergara y Esther Gil de Reboleño, junto a la propia portavoz parlamentaria.

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La candidatura que asumirá los órganos de Sumar subraya que la lista combina perfiles expertos en políticas públicas, cargos públicos de la organización, una amplia representación territorial y presencia joven. En este sentido, destacan la incorporación de referentes como Javier Burón, especialista en vivienda, o Fernando Ferrando, vinculado a la transición ecológica. «Creemos que es el momento de seguir construyendo una organización fuerte, capaz de impulsar al Gobierno de coalición», señalan, ya con el foco puesto en las elecciones generales y en tratar de superar la crisis interna.

Fuente: El Correo Gallego