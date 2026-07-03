Política
El PSdeG solo celebrará primarias en Ferrol para elegir a su candidato a la alcaldía y confirma a Jesús Fernández en Oleiros
Ángel Mato y Eva Martínez competirán por encabezar la lista ferrolana, con votaciones previstas para el 19 y 26 de julio si son necesarias
R. S.
El PSdeG-PSOE ha acabado de deshojar la margarita sobre los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que afrontarán elecciones primarias para elegir a sus candidatos en los comicios municipales próximo año. Y solo habrá proceso de selección interna en Ferrol, ciudad en la que competirán dos aspirantes por liderar la lista socialista.
Al margen de las primarias quedaron las alcaldías que superando este umbral de población ya están dirigidas por socialistas, como los caso de Vigo (Abel Caballero), A Coruña (Inés Rey) y Vilagarcía (Alberto Varela). En estas plazas el candidato será el alcalde.
Para encabezar la candidatura de Ferrol se han presentado Ángel Mato (secretario local del partido, cabeza de lista en las dos últimas citas locales con las urnas y actual líder de la oposición, tras haber sido alcalde en el mandato anterior) y Eva Martínez (que formó parte de su equipo como concejala de Benestar Social e Patrimonio Histórico, a las que sumó diversas competencias más a lo largo del mandato).
En los demás concellos que en esta ventana podían celebrarse primarias, solo se ha presentado un candidato, por lo que no será necesario el proceso interno de selección. En Santiago el aspirante a liderar la lista es el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; en Pontevedra repite Iván Puentes; en Lugo irá Miguel Fernández (el último alcalde socialista, antes de la moción de censura del PP); en Ourense, Natalia González (la portavoz del PSOE en el Concello); en Narón, Jorge Ulla; en Oleiros, Jesús Fernández; y en Ponteareas, Vanesa Fernández (secretaria local del PSdeG y portavoz municipal).
En el caso de que Ferrol, por concurrir más de una candidatura, la votación de las primarias tendrá lugar el próximo 19 de julio. Si fuese necesaria una segunda vuelta, quedaría fijada para el 26 de julio.
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Fuente: Faro de Vigo
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