El PSdeG de Ourense aclara que las primarias para la alcaldía siguen con normalidad pese a "un error" de Ferraz

El PSdeG-PSOE de Ourense aclaró este jueves que el proceso de primarias para elegir la candidatura socialista a la Alcaldía de la ciudad continúa “con total normalidad” pese a que el Concello de Ourense no aparecía en el listado federal de municipios en los que el PSOE celebrará procesos internos para escoger a sus cabezas de lista.

La Comisión Executiva Provincial atribuye esa ausencia a “un error de transcripción” en la elaboración de la relación hecha pública por Ferraz y subraya que esa omisión “no afecta en absoluto” al desarrollo del proceso orgánico ya aprobado. Según sostiene la dirección ourensana, la celebración de primarias en la ciudad fue comunicada en tiempo y forma y ratificada por la Comisión Executiva Galega.

El PSOE provincial recuerda que entre el 29 de junio y el 1 de julio estuvo abierto el plazo para comunicar los municipios de más de 20.000 habitantes que participarían en el proceso de primarias. En el caso de Ourense, el secretario provincial, Álvaro Vila Araújo, trasladó formalmente a la dirección gallega la propuesta correspondiente al Concello de Ourense, de acuerdo con las bases aprobadas por los órganos federales del partido.

Sin cambios

La Ejecutiva Provincial insiste en que el error detectado en el listado federal “no altera ni modifica” los acuerdos adoptados ni el calendario previsto. Así, la presentación de precandidaturas continuará abierta hasta este viernes, 3 de julio, a las 12.00 horas. La recogida de avales se desarrollará entre el 4 y el 11 de julio, mientras que la campaña de información interna se celebrará del 12 al 18.

En caso de que concurra más de una candidatura, la votación de las primarias tendrá lugar el 19 de julio. Si fuese necesaria una segunda vuelta, quedaría fijada para el 26 de julio.

La dirección provincial defiende que todas sus actuaciones se realizaron “en tiempo y forma” y conforme al procedimiento establecido. El PSdeG-PSOE de Ourense enmarca este proceso en la “transparencia”, el respeto a las normas internas y la participación de la militancia para escoger la candidatura con la que los socialistas aspiran a recuperar el gobierno de la ciudad en las municipales de 2027.

En Ourense ya se ha postulado como candidata a la alcaldía Natalia González, la portavoz del PSOE en el Concello de las Burgas. Es más confía en ser la única aspirante y que no sea necesaria ir a una votación entre la militancia. Natalia González lanza un proyecto para las personas que "creen que otro Ourense es posible" y respaldada por "el trabajo y la experiencia acumuladas en este mandato". Natalia González necesita 130 avales para optar a la candidatura socialista a la alcaldía de Ourense.

Este mes de julio también habrá elecciones primarias para elegir a los candidatos municipales del PSOE en Santiago, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Ponteareas, Narón y Oleiros. Mañana viernes termina el plazo para presentar candidaturas.

Fuente: Faro de Vigo