Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Récord de trabajadores extranjeros1,6 millones en tuberíasEl eclipse en las cabañitasEl milagro de la sardinaArranca el DéporSOS por altas temperaturas para trabajar
instagramlinkedin

Medio ambiente

El BNG propone un plan de choque contra la emergencia climática: regular horarios de trabajo y ayudas para climatizar viviendas

Los nacionalistas denuncian el «pasotismo» de la Xunta y critican que se venda la idea de Galicia como refugio climático para atraer turistas

Luís Bará, este lunes en el Parlamento.

Luís Bará, este lunes en el Parlamento. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R.S.

Santiago

El viceportavoz del BNG en el Parlamento, Luís Bará, propone un comité especial contra la emergencia climática y un plan de choque que incorpore medidas y un presupuesto «extraordinario» frente a lo que considera «pasotismo» por parte de la Xunta ante la recurrencia de fenómenos meteorológicos extremos que afectan a la comunidad.

Bará instó a «reconocer la extrema gravedad» de la situación y censuró que el Gobierno gallego esté «a velas vir» y «no responde a la altura del desafío» al no aprobar «ni estrategias ni políticas estructurales o específicas».

Así, el nacionalista indicó que la estrategia gallega contra el cambio climático data de 2019 y está «obsoleta y desfasada». Frente a esto, recrimina al Ejecutivo autonómico «una actitud triunfalista».

Frente al «pasotismo», urgió a dar «una respuesta sólida y solvente», para lo que el Bloque plantea la constitución de un comité «especial» contra la emergencia climática y el mencionado plan de choque.

Cinco ámbitos

Sin tener evaluado aún los fondos que serían precisos, Luís Bará sí expuso que, según su grupo, el plan debería abordar cinco ámbitos: el de la salud, la economía, la biodiversidad, las emergencias y los incendios.

En cuanto al primero, y rechazando la idea que presenta a Galicia como un refugio climático a modo de «atractivo turístico», Bará instó a regular los horarios de trabajo, adaptar las viviendas y dar ayudas para la climatización, entre otras actuaciones.

En el segundo apartado, reclamó ayudas para los sectores económicos afectados, en concreto los del primario: mar, agricultura, ganadería.

Respecto a la biodiversidad, plantea incrementar los «esfuerzos» y la inversión y combatir las plagas, entre otros aspectos. En el campo de las emergencias, demanda abordar «cambios» frente a un sistema «obsoleto» para favorecer un dispositivo público «profesional».

Noticias relacionadas y más

Por último, y junto a una mayor concienciación social, el BNG demanda «grandes medidas de ámbito territorial» contra los incendios forestales, ante la consolidación de una nueva tipología.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La número dos de la Fiscalía gallega vuelve a casa tras 28 años: “La Fiscalía es esencial para defender la legalidad”
  2. La imagen más discreta de García Ortiz: emocionado y en segunda fila en la toma de posesión de su esposa
  3. Declarado un incendio forestal en el parque natural Fragas do Eume
  4. Boom sin freno: Galicia duplica la oferta vacacional y el piso turístico es el dueño del verano
  5. Galicia triplica en cinco años las fincas en manos de la Xunta por el abandono del rural
  6. Vertidos en las rías gallegas: la brecha norte-sur parte en dos el mapa de la contaminación
  7. El alquiler de tierras cuesta en Galicia 118 euros por hectárea y 44 por parcela
  8. El tiempo en A Coruña: pocas nubes en el cielo tras las brumas matinales

La prevención vuelve a poner a la Xunta contra las cuerdas en plena ola de calor: el BNG denuncia retrasos en la limpieza de las franjas antiincendios

La prevención vuelve a poner a la Xunta contra las cuerdas en plena ola de calor: el BNG denuncia retrasos en la limpieza de las franjas antiincendios

El BNG propone un plan de choque contra la emergencia climática: regular horarios de trabajo y ayudas para climatizar viviendas

El BNG propone un plan de choque contra la emergencia climática: regular horarios de trabajo y ayudas para climatizar viviendas

La Xunta pedirá al Gobierno que fije un límite de gasto que «esté a la altura» para atender «debidamente» los servicios públicos

La Xunta pedirá al Gobierno que fije un límite de gasto que «esté a la altura» para atender «debidamente» los servicios públicos

El pesquero 'María Estefanía', inactivo desde hacía dos años, se hunde en la dársena de Ribeira

El pesquero 'María Estefanía', inactivo desde hacía dos años, se hunde en la dársena de Ribeira

Calcinado por completo de madrugada un chiringuito en la playa de A Lanzada

Obras en la A-6 complicarán hasta octubre los viajes entre Galicia y Madrid

Obras en la A-6 complicarán hasta octubre los viajes entre Galicia y Madrid

Los viajes a otros continentes ganan peso entre los gallegos: más de 11.000 vacunas en un año para ir a África, Asia o Latinoamérica

Los viajes a otros continentes ganan peso entre los gallegos: más de 11.000 vacunas en un año para ir a África, Asia o Latinoamérica

La incorporación del nuevo helicóptero contraincendios de la Xunta se retrasa a septiembre

La incorporación del nuevo helicóptero contraincendios de la Xunta se retrasa a septiembre
Tracking Pixel Contents