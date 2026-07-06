Calcinado por completo de madrugada un chiringuito en la playa de A Lanzada
La Guardia Civil investiga las causas del incendio, que se originó en la cocina
N. D.
El chiringuito Pé na Praia, ubicado en el arenal de A Lapa, en Sanxenxo, muy cerca de A Lanzada, ha quedado totalmente calcinado tras un incendio de madrugada. Apenas iniciada la temporada alta de verano y durante un fin de semana de temperaturas extremas, el local ha quedado inutilizado.
Según informa el Concello de Sanxenxo, el origen del incendio fue en la cocina y produjo importantes daños materiales, pero no se registraron heridos ya que a esas horas el local estaba cerrado. La estructura del chiringuito era básicamente de madera, lo que facilitó la propagación del fuego.
La Guardia Civil investiga ahora las circunstancias y causas del fuego, que se produjo en torno a las seis de la mañana y alcanzó notables dimensiones. Se registraron grandes llamas, lo que obligó a redoblar los esfuerzos para su extinción por parte de efectivos de Emerxencias Sanxenxo y de los Bombeiros de O Salnés.
Además de agentes de la Guardia Civil, acudió también la Policía Local de Sanxenxo.
Fuente: Faro de Vigo
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