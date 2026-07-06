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Muere un integrante de la agrupación folclórica Cantigas e Agarimos en plena actuación en Agolada

El hombre sufrió una indisposición y se desplomó

Integrantes de la agrupación folclórica santiaguesa Cantigas e Agarimos.

Integrantes de la agrupación folclórica santiaguesa Cantigas e Agarimos. / FdV

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RAC

Un integrante de la agrupación folclórica Cantigas e Agarimos falleció este domingo durante el encuentro Corazón de Artesanía que se desarrolló a lo largo del fin de semana en Agolada. El triste suceso ocurrió durante la actuación del grupo, uno de los más antiguas de Galicia. El hombre sufrió una indiposición y se desplomó.

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del 061, un helicóptero medicalizado, Protección Civil y Guardia Civil. A pesar de los esfuerzos del equipo sanitario, finalmente el hombre falleció.

El suceso causó gran consternación entre los asistentes al evento y las autoridades. El Concello de Agolada expresó a través de un comunicado «o seu máis fondo pesar» y trasladó «a nosa máis sincera condolencia e todo o noso afecto á súa familia, amizades e persoas achegadas, así como aos seus compañeiros e compañeiras». También manifestó su agradecimiento a la intervención de los servicios de emergencias.

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También la alcaldesa de Santiago, localidad en la que nació Cantigas e Agarimos, se sumó a las condolencias a través de redes sociales: «Que nova tan terríbel para rematar o día. Forte aperta a familia e amizades e, moi especialmente, a toda a xente de Cantigas que hoxe vive un día moi triste. Que mágoa máis inmensa. Que a terra lle sexa leve!».

Fuente: Faro de Vigo

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