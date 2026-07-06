La prevención vuelve a poner a la Xunta contra las cuerdas en plena ola de calor: el BNG denuncia retrasos en la limpieza de las franjas antiincendios

Como ya viene siendo habitual, la prevención de incendios vuelve a situarse en el centro del debate político en Galicia a las puertas de uno de los periodos de mayor riesgo del año. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, denunció este sábado que la Xunta mantiene sin limpiar numerosas franjas de seguridad en parroquias catalogadas como de alto riesgo de incendios, una situación que, a su juicio, evidencia carencias en la gestión preventiva del Ejecutivo autonómico.

Durante una visita a Monforte de Lemos (Lugo) con motivo del Festival del Vino de la Ribeira Sacra, Pontón aseguró que el Gobierno presidido por Alfonso Rueda «sigue sin hacer los deberes» y reprochó al Gobierno gallego no haber cumplido el compromiso adquirido en el Parlamento de asumir la limpieza de las franjas de seguridad en los municipios de menos de 10.000 habitantes. «Es un peligro para el medio ambiente, para las personas y para la economía», afirmó la dirigente nacionalista, quien también sostuvo que «la palabra de Rueda no vale nada» por, según denunció, no haber materializado ese compromiso cuando Galicia ya afronta una nueva ola de calor.

Además, Pontón advirtió de que la comunidad llega a este verano en un contexto especialmente delicado por la evolución de los incendios forestales. «Estamos viendo cómo los incendios son cada año más virulentos y hay preocupación por lo que puede pasar este verano», señaló, al tiempo que lamentó que la Xunta no haya «aprendido las lecciones» de los grandes fuegos registrados en los últimos años, especialmente en las provincias de Ourense y Lugo, con los episodios del año pasado y de 2022.

Las críticas del BNG no se limitaron a la gestión inmediata de la campaña antiincendios, dado que la portavoz nacional volvió a cuestionar el modelo forestal impulsado por el Gobierno gallego, al que acusó de favorecer la expansión del eucalipto. «El PP está empeñado en hacer de Galicia un gran eucaliptal y convertir nuestros montes en un polvorín», afirmó durante su intervención.

Frente a ese modelo, la formación nacionalista propone una estrategia basada en la diversificación forestal, el impulso de un monte «en mosaico» y el fortalecimiento del medio rural como herramienta para reducir el riesgo de incendios. Entre las medidas planteadas figuran una moratoria indefinida para nuevas plantaciones de eucalipto, la creación de un fondo plurianual de prevención destinado a los concellos y ayudas específicas para explotaciones agrícolas y ganaderas situadas en zonas de especial riesgo.

Pontón también reclamó una mejora de las condiciones laborales del personal de extinción. «No puede ser que haya personal en precario trabajando en la lucha contra los incendios», afirmó, defendiendo la necesidad de contar con un dispositivo «más profesionalizado y mejor preparado para combatir los incendios de nueva generación».

En su intervención, la líder del BNG sostuvo que la Xunta ha dejado sin ejecutar durante los últimos seis años 95 millones de euros destinados a prevención, una circunstancia que vinculó a la falta de planificación del Ejecutivo autonómico. Esa cifra forma parte de las críticas que la oposición mantiene desde hace tiempo sobre la política forestal del Gobierno gallego, mientras la Xunta defiende de forma habitual que las labores de prevención se desarrollan de manera continuada y que el operativo antiincendios permanece activo durante todo el año.

Las parroquias «priorizadas», el plan de Medio Rural

Las críticas del BNG llegan meses después de que la Consellería de Medio Rural presentase en diciembre de 2025 su plan de prevención para la campaña de incendios de este año, con un incremento de la inversión en desbroces, más parroquias consideradas «prioritarias» —pasaron de 157 a 276— y un refuerzo de las actuaciones preventivas en zonas de mayor riesgo.

Según explicó entonces el departamento autonómico, el objetivo era adelantar trabajos de limpieza y ampliar la superficie tratada antes del verano y los particulares podrían seguir contando con Seaga para desbrozar las fincas y, además, los trabajos de limpieza también podrían extrapolarse fuera de esas parroquias priorizadas, ya que la empresa pública de desbroces podría realizar «ejecuciones subsidiarias en hasta 10 hectáreas por concello y la limpieza de 12 kilómetros de vías municipales», según la Xunta..

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La líder de la oposición sostiene ahora que parte de esas actuaciones siguen pendientes en varios municipios y que la ejecución real de las medidas no está siendo suficiente para reducir la exposición al fuego en áreas especialmente vulnerables.

Fuente: El Correo Gallego