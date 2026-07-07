Competencia abre una investigación sobre las barreras para formar a más médicos en Galicia

Faltan médicos. Es uno de los problemas más acuciantes de la sanidad, pero formar facultativos no es sencillo. En primer lugar, las facultades de Medicina tienen numerus clausus, pero además, una vez licenciados, para poder ejercer deben realizar una formación práctica en un centro sanitario y estas plazas de Médico Interno Residente (MIR) también son limitadas. ¿Por qué estas restricciones cuando hacen falta más profesionales? Una de las razones es que para formar a más residentes es preciso aumentar las unidades docentes en hospitales y centros de salud y es el Ministerio de Sanidad el encargado de acreditar a estos centros. La Comisión Galega da Competencia abrirá este año una investigación sobre este asunto al considerar que el número de plazas MIR «es una barrera de entrada y un punto de inflexión determinante a la hora de acceder a la formación sanitaria».

De hecho, sin aumentar la oferta de puestos MIR no tendría sentido elevar los números clausus en la Facultad de Medicina, pues estarían saliendo al mercado titulados en Medicina que, sin pasar por una residencia, no podrían ejercer como médicos. La Consellería de Sanidade defiende que convoca siempre el máximo de plazas de formación sanitaria que puede, pues existe un límite: la capacidad que tengan las unidades docentes de hospitales y centros de salud para tutelar a estos residentes.

Y, tal y como explica Competencia, los centros o unidades en los que se desarrolla esta formación sanitaria deben estar «necesariamente acreditados» y será esto lo que determine el número de plazas que se pueden ofertar. Y para ello el Gobierno exige una serie de requisitos, como contar con un número mínimo de médicos o enfermeras, cumplir ciertos indicadores de actividad sanitaria, publicaciones científicas o recursos. Desde la Xunta llevan años reclamando que se flexibilicen estas condiciones para acreditar más unidades docentes, pero el Ministerio de Sanidad no ha accedido a su demanda.

«No existe capacidad por parte de las comunidades autónomas para acreditar unidades o centros ni para intervenir en este proceso de acreditación, ya que la resolución de las solicitudes corresponde de manera exclusiva al órgano directivo competente del Ministerio de Sanidad», razona Competencia. «Teniendo en cuenta lo anterior, analizaremos la formación sanitaria especializada como factor de acceso al mercado de especialistas», avanzan.

Abastecimiento y trenes

No es el único estudio que tiene sobre la mesa Competencia. En su plan de actuación para este año prevén finalizar un informe sobre la concentración de empresas en el suministro de agua en el ámbito urbano. El órgano regulador explica que Galicia se caracteriza por una elevada dispersión poblacional y una «notable heterogeneidad» en los modelos de prestación de estos servicios y, por esta razón, están evaluando «el impacto de estas circunstancias sobre la eficiencia económica, la sostenibilidad financiera y las condiciones de competencia de los mercados afectados».

Así, esta investigación incluirá desde un análisis jurídico del marco normativo, hasta un estudio económico del sector, donde se examinará tanto la demanda como la oferta de servicios de suministro de agua y la estructura de las empresas que operan en Galicia. Competencia identificará «los retos y problemas de competencia, gobernanza y regulación» existentes en la comunidad autónoma en este ámbito, con el ánimo de formular recomendaciones a las administraciones públicas para mejorar «la eficiencia económica, la transparencia y la sostenibilidad» del servicio de abastecimiento y saneamiento.

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Además, se prevé que para 2028 ó 2029 empiecen a operar en Galicia otras compañías de trenes distintas a Renfe. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya dio el visto bueno a la liberalización ferroviaria en la comunidad. Y ahora el órgano regulador gallego se propone analizar también los efectos que tendrá la aparición de estos nuevos operadores en la red gallega.