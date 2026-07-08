Una avería en la catenaria paraliza la circulación ferroviaria entre Santiago y Ourense
Una incidencia pantógrafo-catenaria entre la ciudad de las burgas y O Irixo interrumpe el tráfico en las líneas hacia Compostela y Vigo, provocando notables retrasos
El convoy, detenido en la estación compostelana desde primera hora de la mañana, ha obligado a desalojar a los pasajeros
Diego Mosteiro
El tren vuelve a registrar incidencias en Galicia. Los pasajeros que este miércoles viajaban en un tren del trazado Santiago-Ourense no han podido continuar su trayecto debido a una «caída de tensión en la catenaria», según han informado afectados a EL CORREO GALLEGO. Desde Renfe, matizan que «al paso de un tren Avlo por el trayecto entre Ourense y O Irixo se ha producido una incidencia pantógrafo-catenaria», lo que provocó la interrupción de la circulación en las conexiones Ourense-Santiago y Ourense-Vigo y, a su vez, numeroros retrasos.
El convoy permanece detenido en la estación de Santiago-Daniel Castelao desde aproximadamente las 10.35 horas de este miércoles. Como consecuencia de la avería, «no puede circular ningún tren en ninguno de los dos sentidos de la línea», explican las mismas fuentes. En este momento, los viajeros han sido desalojados de los vagones porque «lo necesitan para ir a recoger a otros pasajeros que se han quedado tirados de camino por la falta de tensión».
Por su parte, Renfe comunicó a los viajeros la incidencia y la interrupción del servicio, aunque por el momento no ha trascendido una previsión para el restablecimiento de la circulación. La semana pasada, una incidencia en la catenaria también provocó numerosos retrasos en la línea que conetcta Santiago con Madrid a la altura de A Gudiña (Ourense). «Desde Renfe se está trabajando en la gestión de alternativas para llevar a los viajeros a sus destinos», indican desde la compañía. La Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) está trabajando «en la línea de altas prestaciones» para solucionar el problema cuanto antes, aunque desconoce cuándo se recuperará la tensión en la catenaria.
(Habrá ampliación)
Fuente: El Correo Gallego
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