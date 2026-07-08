Galicia detecta los primeros casos de lengua azul de 2026 en tres explotaciones bovinas de A Coruña

La Xunta detectó los primeros casos de lengua azul de este año en Galicia y también en España desde que finalizó en abril el periodo invernal de circulación del insecto que transmite esta enfermedad. La Consellería do Medio Rural comunicó al Ministerio de Agricultura la presencia de animales bovinos infectados por los serotipos 3 y 8 en tres explotaciones de la provincia de A Coruña, concretamente en Narón, A Baña y Brión.

Según informó el Gobierno gallego, los análisis realizados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, confirmaron la circulación del serotipo 8 en una explotación bovina de Narón, mientras que el serotipo 3 fue detectado en granjas de A Baña y Brión. En total, se han declarado dos focos, que deben ser notificados oficialmente al tratarse de los primeros casos localizados este año en la provincia coruñesa.

La detección se produjo a través de la vigilancia pasiva de los propios ganaderos, que comunicaron las sospechas de la enfermedad a los servicios veterinarios oficiales. Estos avisos se enmarcan en el programa de vigilancia de la lengua azul que la Xunta desarrolla cada año en la comunidad.

Medio Rural recuerda que los serotipos 3 y 8 ya estuvieron presentes en Galicia durante 2025, cuando afectaron a las cuatro provincias. En cambio, el serotipo 4 no fue detectado en la comunidad, un resultado que la Xunta atribuye a las campañas de vacunación obligatoria desarrolladas en ejercicios anteriores.

Enfermedad

La lengua azul es una enfermedad que no afecta a las personas, sino únicamente a los rumiantes. Tampoco se transmite directamente entre animales, sino a través de la picadura de insectos del género Culicoides, que actúan como vector transmisor. La Xunta subraya además que no existe riesgo para la salud humana por el consumo de carne o leche procedente de animales afectados.

Aunque desde 2025 ya no existe en España un programa general de erradicación con vacunación obligatoria frente a esta enfermedad, la Consellería do Medio Rural recomienda a los ganaderos que mantengan la vacunación voluntaria de bovinos y ovinos como medida de protección y de contención del avance de la enfermedad.

Las vacunas frente a los distintos serotipos circulantes en España pueden adquirirse a través de los canales habituales de suministro de medicamentos veterinarios, siempre con la correspondiente prescripción. Además, la Xunta mantiene la distribución gratuita de dosis contra el serotipo 4 para ganado bovino y ovino, así como frente a los serotipos 3 y 8 para el ovino, una especie que suele presentar una sintomatología clínica más acusada.

Medio Rural aconseja también extremar las medidas preventivas en las explotaciones. Entre ellas, evitar zonas de cría de los insectos vectores, especialmente áreas húmedas con materia orgánica, tierra o estiércol, y realizar desinsectaciones periódicas de animales, instalaciones y vehículos de transporte de ganado.

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La consellería insiste asimismo en la obligación de los ganaderos de comunicar a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de lengua azul que detecten en sus animales, con el objetivo de facilitar una respuesta temprana y limitar la expansión de la enfermedad.