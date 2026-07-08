Notas de corte para entrar en los grados en Galicia: más de medio centenar de carreras exigen más de un 10 en el primer plazo

Las notas de acceso a la universidad siguen por las nubes en Galicia, pero sin grandes variaciones entre las favoritas. La CiUG acaba de dar a conocer el listado de carreras con las notas de corte de los convocados al primer plazo de matrícula, del 8 al 9 de esta semana, y en 53 titulaciones no es suficiente un diez para entrar, una cifra superior a las 48 del pasado año. En el top, las que exigen un doce o más, no llegan a la docena. Entre ellas se encuentra Medicina, la única carrera que, según la entidad que gestiona el acceso a la universidad y la selectividad, cuelga el cartel de completo con los primeros convocados a matricularse, una situación muy anómala. El año pasado eran un tercio de las carreras las que estaban en esa situación.

Medicina, a cuya matrícula se convocan quienes estén por encima de la nota de corte, que está en 12,844, un poco por debajo del 12,9 del año pasado, no es, sin embargo, la que lidera la exigencia en el primer llamamiento. Ese honor vuelve a ostentarlo, una vez más, la doble titulación de Matemáticas y Física, que exige un 13,449, por debajo del dato del pasado año, con el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas, con un 13,046 pisándole los talones. Todos estos grados se imparten en la Universidade de Santiago.

La admisión a la universidad, a ser posible en el grado deseado, es el objetivo de la selectividad, un examen que existe porque hay que dirimir quién entra y quién no en las titulaciones porque estas tienen límite de plazas y la demanda se concentra en unas pocas, como suelen ser las sanitarias, capitaneadas por Medicina, Psicología y las enfermerías, teniendo en cuenta el dato de años precedentes.

Formar parte de los primeros listados y, por tanto, de los invitados a matricularse ahora es un privilegio reservado a quien alcanza la nota de corte del alumnado que concurrió a la PAU en junio, una convocatoria que este año se saldó con mucha polémica y criterios de corrección flexibles por parte de la CiUG para garantizar que ningún alumno fuese perjudicado por los “múltiples errores” que denunciaron profesores de instituto de Dibujo Técnico y desajustes en relación a los criterios establecidos por la CiUG en el examen de Historia de España, uno de los más repetidos porque es una materia obligatoria, con su alternativa Historia de la Filosofía.

Las quejas de los docentes, progenitores y alumnos llevaron a la Xunta a meter baza para acelerar un proceso de reforma de cómo se gestiona la prueba en Galicia para ganar un rol más activo en todo el proceso, ahora en manos de la CiUG, avalada por los rectores, que defendió que los errores habían sido puntuales y que en el grueso de las asignaturas había discurrido todo según lo previsto.

El proceso culminó con un porcentaje de aprobados en la fase general de récord, aunque estaba por ver cómo incidía esa flexibilización de la corrección en las notas de corte.