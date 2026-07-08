Las listas de espera sí se mueven en la Universidad: 76 notas de corte bajaron en Galicia el curso pasado entre julio y el cierre de la matrícula

Seguir en lista de espera para entrar en el grado universitario que uno desea no equivale a quedarse fuera. El martes las Universidades gallegas dieron a conocer los admitidos en las diferentes titulaciones que ofrecen los siete campus. Gran día para muchos, una jornada triste para otros muchos que se quedaron a las puertas de la titulación de su primera preferencia. Pues, todavía hay esperanz. El curso pasado, en las universidades públicas gallegas, 76 titulaciones bajaron su nota de corte entre el primer llamamiento de julio y el cierre definitivo del proceso de matrícula. En muchos casos fueron apenas unas décimas. En otros, la lista corrió mucho más. La fotografía de 2025 no permite predecir lo que ocurrirá este año, pero sí ofrece una referencia útil para los estudiantes que estos días miran NERTA con la duda de si aún pueden entrar en la carrera que quieren. Es una especie de termómetro que les ayuda a valorar si tienen todavía opciones.

La comparación se ha hecho sobre 194 titulaciones comunes de la Universidade de Vigo, la Universidade de Santiago de Compostela y la Universidade da Coruña, tomando como punto de partida la nota de la última persona convocada en el primer llamamiento publicado por la CiUG el 8 de julio de 2025 y la nota de corte definitiva del curso 2025-26, tras cerrar el proceso de matriculación.

La lectura principal es clara: hubo movimiento, pero no siempre a la baja. De las 194 titulaciones analizadas, 76 terminaron con una nota inferior a la del primer llamamiento, 54 se quedaron exactamente igual y 64 acabaron con una cifra superior en la comparativa entre ambos listados. Por eso, la media global no refleja una bajada generalizada: si se toma toda la oferta, la nota definitiva fue de media 0,20 puntos más alta que la del primer llamamiento. En cambio, si se miran solo las carreras que sí bajaron, la caída media fue de 0,527 puntos. Ese es probablemente el dato más útil para quien está ahora en espera: cuando la lista corrió a la baja, lo habitual fue que lo hiciera en torno a medio punto, aunque con enormes diferencias entre titulaciones.

Los grandes descensos

Las mayores bajadas se concentraron en un grupo reducido de carreras. La caída más llamativa fue Bioquímica en Lugo, que pasó de 10,936 en el primer llamamiento a 7,705 en la nota definitiva, una rebaja de 3,231 puntos. Le siguieron Óptica y Optometría en Santiago, con una caída de 2,196 puntos; Ingeniería Biomédica en Vigo, que bajó 1,866; Ciencias del Mar en Vigo, con 1,762 puntos menos; el PARS de Tecnoloxías Industriais en Vigo, con una caída de 1,510; el PARS de Telecomunicación, también en Vigo, que bajó 1,342; Podología en Ferrol, con 1,100 puntos menos; Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos en Vigo, con una rebaja de 1,096; la simultaneidad de Química y Física en Santiago, que cayó 0,952; y Estudos de Arquitectura en A Coruña, que bajó 0,940 puntos. Son los casos que muestran que la lista de espera puede abrir una puerta incluso cuando la distancia inicial parece relevante, aunque no son la norma.

Sin apenas cambios

En el extremo contrario están las titulaciones en las que la lista apenas cedió. Entre las que bajaron, Matemáticas en Santiago fue la que menos se movió, con una caída de solo 0,040 puntos, al pasar de 12,294 a 12,254. Biotecnología en Santiago bajó 0,048; Terapia Ocupacional en A Coruña, 0,052; Psicología en Santiago, 0,054; Fisioterapia en A Coruña, 0,088; Educación Infantil en Pontevedra, 0,096; Comunicación Audiovisual en Pontevedra, 0,098; Educación Primaria en Pontevedra, 0,119; Odontología en Santiago, también 0,119; y Mestre en Educación Primaria en Lugo, 0,128. En estas titulaciones, estar en lista de espera sirvió sobre todo para quienes estaban muy cerca de la nota inicial.

Subidas

También hubo 64 titulaciones donde la nota de corte definitiva fue más alta que la del primer llamamiento.. El dato es relevante porque advierte de que no todas las carreras acaban siendo más accesibles con el paso de los llamamientos. Las diez mayores subidas se dieron en la simultaneidad de Español y Galego-Portugués en A Coruña, que pasó de 6,168 a 11,760 y registró una diferencia de 5,592 puntos; Enxeñaría Eléctrica en Ferrol, que pasó de 5,000 a 9,937 y subió 4,937; Ciencias Empresariais en A Coruña, de 5,000 a 8,730, con 3,730 puntos más; Economía en Vigo, de 5,096 a 8,800, con una subida de 3,704; la simultaneidad de Enxeñaría Mecánica y Enxeñaría Naval e Oceánica en Ferrol, de 6,846 a 10,375, con 3,529 puntos más; Administración y Dirección de Empresas en Ourense, de 5,000 a 8,084, con 3,084 puntos de aumento; Educación Primaria en Vigo, de 6,708 a 9,636, con 2,928 más; Economía en Santiago, de 5,000 a 7,900, con 2,900 puntos de subida; Español: Estudos Lingüísticos e Literarios en A Coruña, de 5,000 a 7,888, con 2,888 puntos más; y el Grao Aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas en A Coruña, que pasó de 6,016 a 8,854, con una subida de 2,838 puntos.

También hubo subidas casi simbólicas. Entre las carreras que terminaron con una nota superior, la menor diferencia se produjo en la simultaneidad de Turismo y Ciencias Empresariais en A Coruña, que pasó de 6,763 a 6,764, apenas una milésima. A continuación aparecen Ciencias da Actividade Física e do Deporte en Pontevedra, que subió de 9,478 a 9,480; Relaciones Laborales y Recursos Humanos en Ferrol, de 5,000 a 5,002; Trabajo Social en Ourense, de 5,000 a 5,006; Administración y Dirección de Empresas en Lugo, también de 5,000 a 5,006; Relaciones Laborales y Recursos Humanos en A Coruña, de 5,102 a 5,112; la simultaneidad de Enxeñaría Agrícola y Enxeñaría Forestal en Lugo, de 6,970 a 7,000; Trabajo Social en Santiago, de 5,942 a 5,976; Educación Social en A Coruña, de 7,172 a 7,210; y Química en Santiago, que pasó de 10,248 a 10,298. En todos estos casos, la diferencia fue inferior o igual a cinco centésimas.

Las carreras con más demanda

En las carreras de más demanda, el movimiento fue en general limitado. Medicina en Santiago pasó de 12,953 en el primer llamamiento a 12,742 en la nota definitiva, una bajada de 0,211 puntos. Odontología bajó 0,119. Psicología cedió 0,054. Biotecnología apenas bajó 0,048. La doble titulación de Matemáticas y Física, una de las notas más altas del sistema, pasó de 13,458 a 13,314, una rebaja de 0,144 puntos. Son descensos reales, pero muy estrechos, que dejan poco margen a los aspirantes que parten lejos de la primera nota publicada.

En Enfermería, la evolución dependió mucho del campus. La mayor bajada se produjo en Santiago, donde la nota pasó de 12,243 a 11,554, con 0,689 puntos menos. En el Meixoeiro, en Vigo, cayó de 11,650 a 11,036, una rebaja de 0,614. En Ourense bajó 0,405; en Pontevedra, 0,335; en Lugo, 0,287; en A Coruña, 0,234; en Ferrol, 0,220; y en Povisa, 0,204. Para quien esté en espera en Enfermería, el precedente indica que la lista puede moverse, pero normalmente dentro de un margen de décimas.

Por campus

Por campus, Santiago fue el que acumuló más titulaciones con nota a la baja: 24 de las 45 comparadas. Vigo registró 17 descensos, Lugo 10, Pontevedra y A Coruña 8 cada una, Ourense 7 y Ferrol 2. Si se mira solo la intensidad de las bajadas, Lugo tuvo la caída media más alta entre las carreras que descendieron, con 0,745 puntos; Vigo se situó en 0,689; Ferrol, en 0,660; Santiago, en 0,469; Ourense, en 0,407; A Coruña, en 0,398; y Pontevedra, en 0,278.

Con estos datos en la mano, puede decirse que estar en lista de espera todavía puede servir, porque el curso pasado hubo 76 titulaciones que acabaron con una nota inferior a la inicial. Pero el margen real depende muchísimo de la carrera. Estar a una o dos décimas de la nota del primer llamamiento puede mantener opciones en muchas titulaciones. Estar a medio punto también fue suficiente en varias. Estar a más de un punto solo tuvo premio en un grupo mucho más reducido.

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Y es muy importante no despistarse con el procedimiento. La CiUG recuerda que quien quiera seguir optando a una titulación en espera debe marcar en NERTA la opción de continuar en lista en cada llamamiento. También advierte de que matricularse en una titulación de menor preferencia puede suponer perder el derecho a seguir en el proceso de ingreso de las titulaciones situadas por encima, salvo los casos en que figuren como cerradas. Para quien hoy sigue pendiente, el precedente del curso pasado deja una idea de fondo: las listas se mueven, sí, pero no todas, no siempre y no con la misma fuerza.